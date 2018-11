Dani Alves: Trabajar con Pep Guardiola es mejor que el sexo

El defensor brasileño Dani Alves, en entrevista para la cadena Sky Sports explicó la relación que tiene con dos de los técnicos más populares de la Premier League: José Mourinho y Pep Guardiola. Con el portugués, Alves admite que su relación "no ha sido tan buena", todo lo contrario con el español; a quien considera como el mejor entrenador que ha tenido en su carrera.

“Me gusta trabajar con la gente competidora, con la gente que quiere ganar. Estuve cerca de trabajar con él (Mourinho), estuve a punto de llegar al Chelsea antes de llegar al Barça”, comenzó diciendo el lateral derecho del París Saint-Germain.

A su vez, explicó los motivos por los cuales nunca se pudo concretar su traspaso con los 'Blues': "No fui al Chelsea por el club, no por mí. Yo ya lo tenía dado por hecho que iba a trabajar con él, no sé si obtuvo información diferente, que no quería irme o lo que fuera, porque desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena, pero no fue mi culpa”, dijo el brasileño.

En referencia a Guardiola, Alves aseguró que "es el mejor entrenador con el que he trabajado, mejor que el sexo". El defensor estuvo a punto de ir al Manchester City en la temporada 2016-17 cuando el español se integró al banquillo 'citizen', pero finalmente terminó fichando por el PSG.

“Estaba todo hecho para que yo llegara al Manchester City y no fui por una decisión familiar, yo hablé con Pep y sabía que mi intención era volver a trabajar con él, sabe el aprecio gigantesco que le tengo a él y a su staff y por eso quise volver a trabajar con él mientras surgiera algo más”, indicó.

Sin embargo, el internacional brasileño no se arrepiente de haber fichado por el conjunto francés y confía en que su carrera futbolística no ha terminado todavía. "El fútbol inglés es un tipo de fútbol que me emociona mucho", concluyó. (D)