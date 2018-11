El pronóstico de Buffon, Icardi, Mata y Mourinho en la final Boca vs. River

Millones de hinchas viven la cuenta regresiva de los choques entre Boca Juniors y River Plate, los dos más grandes superclásicos en un siglo.

La final de la Copa Libertadores de América-2018, que se disputa a partir del sábado 10 de noviembre, ha cautivado también a futbolistas y entrenadores que militan en los clubes de élite de Europa.

Tales son los casos de Gianluigi Buffon de la Juventus, Juan Mata del Manchester United, Mauro Icardi del Inter de Milán, o, el 'Special One' José Mourinho.

Entrevistados por ESPN, cada uno de ellos brindaron sus expectativas.

A Buffon le preguntaron ¿quién prefieres que gane?. "Yo, por la relación que tengo con Carlos (Tévez), espero que él pueda regalarse una alegría importante. Porque juntos, perdimos una final de Champions, entonces quiero que haga feliz a su pueblo, y se haga feliz a sí mismo".

Icardi: "Seguramente lo veremos en la concentración (del Inter). Le deseo lo mejor a los dos equipos y que sea un lindo espectáculo". ¿Ves a uno de los dos más fuertes?, le consultaron. "No, la verdad es que soy hincha de Newell's, sigo a Newell's y no me decanto por ninguno de los dos", dijo.

A Mourinho le consultaron sobre qué equipo ganará en la final. "José, ¿quién gana entre Boca y River?". "No lo sé, pero lo voy a ver", contestó el entrenador portugués.

Juan Mata: "Me pone feliz, para el fútbol argentino, ojalá que sea un gran partido, que el espectáculo realmente esté en el terreno de juego. Lo veremos desde el hotel porque es el día anterior del derbi (de Manchester), así que lo veremos con Marcos Rojo y Segio Romero y disfrutaremos de un partido tan grande en Argentina, donde el fútbol es casi una religión".

¿Con quién te quedas de los dos?, fue la interrogante. "Es difícil la verdad, no lo sé, no me decantaría. Siempre River me ha gustado porque tiene jugadores técnicos, jugadores que les gusta jugar más o menos el fútbol que me gusta a mí. Boca, obviamente, tiene una historia fantástica, con grandísimos jugadores, como Riquelme, como Maradona, en su historia; una afición fantástica. No me puedo quedar con ninguno, pero desde luego es una noticia muy buena para el fútbol mundial y para el fútbol argentino que jueguen esta grandísima final".