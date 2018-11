Antonio Valencia pidió que Ecuador lo convocara para amistoso ante Perú

'Congelado' en la plantilla del Manchester United, Antonio Valencia pidió que la selección ecuatoriana lo convocara para los partidos amitosos de este mes, ante Perú y frente a Panamá, respectivamente.

El técnico del combinado nacional, Hernán Darío Gómez, anunció que conversó con Valencia e informó en rueda de prensa que el futbolista del cuadro inglés solo actuará frente a los peruanos, en Lima, el próximo 15 de noviembre.

"He conversado con Antonio y está muy contento (con la convocatoria), todos saben que está pasando dificultades (no juega en su club). Él me dijo que quiere estar en la selección, que quiere volver. Le dije que juegue ante Perú y ahí lo devuelvo para que vaya a entrenar con el Manchester United", comentó 'Bolillo' Gómez, este miércoles.

'Toño' Valencia pasó a la suplencia después de que el pasado 3 de octubre diera un ‘me gusta’ a un publicación que decía que “era tiempo de que Mourinho se vaya”. Después, el futbolista ofreció disculpas y explicó que el tipeo se dio por error.

Medios británicos informaron a inicios de octubre que Valencia discutió con Mourinho. De momento, el lateral derecho no se ha pronunciado respecto de su convocatoria.

El tricolor no disputa un partido (de Champions League) desde el 2 de octubre cuando el United igualó sin goles ante el Valencia, en Old Trafford.

Este miércoles, en duelo con la Juventus, en Turín, Valencia no apareció ni en la banca de suplentes. (D)