Incentivos definidos para Copa Ecuador

Un total de 3,6 millones de dólares repartirá la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como incentivo para los equipos participantes de la primera edición de la Copa Ecuador 2018-2019, torneo en el que se medirán los equipos de la primera división serie A y serie B con los de la segunda categoría e incluso clubes amateur.

“La organización, dirección y fiscalización del Campeonato estará a cargo de la gerencia de competiciones de la FEF y el Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional”, destaca el reglamento que fue presentado oficialmente ayer en un acto organizado por la Federación.

El mayor incentivo de este torneo es el premio económico de $ 200.000 al campeón y hay la propuesta de otorgar un cupo a la Copa Sudamericana del 2020. “En caso de que el campeón de la Copa Ecuador esté imposibilitado de participar de la Sudamericana, por haber obtenido el cupo Ecuador 1, 2, 3 o 4 de la Libertadores 2020 o el cupo Ecuador” 1, 2 o 3 de la Sudamericana 2020 en el campeonato ecuatoriano serie A, su lugar lo ocupará el subcampeón de la Copa Ecuador”, aclara el reglamento.

Primera fase

La FEF ya definió, a través de sorteo, los enfrentamientos de la primera fase en la que se miden los campeones provinciales (20) de la segunda categoría más dos equipos amateur.

La primera fase se inicia este sábado 10 de noviembre con los duelos: Brasilia vs. Águilas de Santo Domingo; Toreros vs. Duros del Balón, Audaz Octubrino vs. San Francisco de Azogues; Insutec vs. Everest; Atlético Portoviejo vs. San Pedro, por Zona Oeste; Dunamis vs. Chicos Malos; Alianza Cotopaxi vs. Imbabura Sporting Club; América de Ambato vs. D. Quito; Mineros de Bolívar vs. Esparta de Macas; Espoli vs. Anaconda; y Alianza Chimborazo vs. Deportivo Morona, de la Zona Este. (D)