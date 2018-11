Noelia Caicedo: El estado de la pista atlética del Modelo me da vergüenza

Noelia Caicedo dice que no puede solicitar la sede para un torneo internacional por el estado “vergonzoso” de la pista del estadio Modelo. La titular de la Asociación Provincial de Atletismo y vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de esa disciplina lamenta que Fedeguayas, que alquila sus escenarios para espectáculos artísticos, eventos religiosos y políticos no destine una parte de esos ingresos para darles mantenimiento. En entrevista con este Diario la docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil revela que por el mal estado de la pista Jacobo Bucaram hay casos de atletas de Guayas que se lesionan o renuncian a practicar deporte.

¿Cómo está actualmente el atletismo de Guayas?

Cerramos la actividad de este año con participación en los Juegos Nacionales y en otros siete torneos a nivel nacional. Ha sido bastante exitoso, con sus pro y contra, pero tuvimos 26 seleccionados por Ecuador y dos de ellos participaron en los JJ.OO. de la Juventud.

¿Cómo se pueden alcanzar esos resultados si no hay pistas en buen estado?

Con los entrenadores hablo de eso y les digo: “Ustedes son magos”. Siempre les pregunto cómo hacen para desarrollar el potencial de los deportistas en pistas en malas condiciones. La Víctor Emilio Estrada (aledaña a la piscina Olímpica) antes se usaba solo para los lanzamientos (disco y martillo) y aunque no esté en buen estado no les ha afectado tanto a los atletas; pero los chicos que entrenan en el estadio Modelo, si bien son campeones en muchas categorías, no han alcanzado todo el potencial debido.

¿Qué problemas tienen los atletas al entrenar en una pista como la del Modelo?

No se puede ocultar. Sufren constantes lesiones. A ellos medianamente se les da una alimentación y vitaminas, pero las condiciones de la pista no son las óptimas.

¿Por culpa de la pista hay deserciones y lesionados?

Hay ambas cosas. Katherine Chillambon no pudo alcanzar su máximo potencial, sufrió varias lesiones y si bien fue atendida de forma adecuada, volvía a lesionarse por la (mala) condición de la pista.

¿La Federación Ecuatoriana de atletismo les ofreció que en el Modelo se haga base con los velocistas?

Sí, pero era imposible llevar adelante ese proyecto por el estado de la pista principal.

¿Hasta cuándo soportarán falta de atención a la pista?

Desde el primer día en que asumimos la presidencia de la Asociación, nuestro llamado a Fedeguayas fue por la pista. Eso fue en abril del 2016, ya cumplimos dos años. Ojalá llegue abril del 2019 y no sigamos en estas condiciones. Hemos hecho pedidos y nos dicen “¿por qué reclamas si quedan campeones?”. No voy a conformarme con un título sin darle a los deportistas un espacio digno y seguro.

¿Cómo califica su gestión en la Asociación?

Pésima porque no he podido hacer un torneo nacional, no puedo solicitar uno internacional porque me da vergüenza cómo se halla nuestra pista.

¿Por qué hay un trámite burocrático para aprobar el uso de los escenarios de Fedeguayas?

Justificaría el uso controlado de la pista si estuviera en buenas condiciones. Fui parte de la inauguración de la pista en 2001 y la preocupación era que solo utilizáramos el clavo adecuado para no dañar el material. Ahora no se puede entrar, no porque la vayan a dañar, sino por privar la masificación. Incluso muchas pruebas de los intercolegiales no se han realizado porque no hay permiso para ingresar.

¿Cuántos entrenadores de atletismo tiene Guayas?

Había cuatro; ellos buscaban los talentos en los torneos intercolegiales. Ahora hay dos y trabajan con un grupo pequeño. Fedeguayas nos limita el trabajo.

Los escenarios deportivos de Fedeguayas generan recursos por su alquiler y ahora se busca ayuda externa para su arreglo.

Es lo que siempre digo. La dirigencia no tuvo una visión futurista. Van a cumplir ocho años (Pierina Correa en la presidencia) y dicen que no hay presupuesto y que no hay un fondo para la pista. No fueron visionarios; del alquiler de ese escenario no sacaron un rubro para su arreglo.

La administradora de Fedeguayas cobra el 4% del monto del alquiler de los escenarios. ¿Está bien eso?

Desconozco el asunto, pero si así fuera, y conociendo las necesidades del deporte, sería absurdo. No se puede tomar dinero de quien más lo necesita: los escenarios.

¿De la administración de Fedeguayas qué opina?

No le podría dar un 11 (así se autocalificó la entidad). Todos somos capaces de mejorar y nadie puede calificarse con un 10 perfecto, o más de 10. Sería importante tener humildad.

¿Ustedes reciben recursos de Fedeguayas?

No. Desde que soy presidenta tengo que comunicar cuántos deportistas van a viajar a un torneo y ellos gestionan todo. Eso complica; interfieren hasta en la parte técnica, ya que deciden cuántos deben viajar y aducen que no se planificó.

¿Cómo es su relación con la presidenta de Fedeguayas?

No necesitamos ser amigas. Lo que necesitamos es trabajar y no coincidimos en criterios. No hemos tenido una relación armónica porque (ella) trata de imponerse en mi deporte.

¿Usted tiene independencia para su gestión?

Lastimosamente, no. Por ejemplo, (Fedeguayas) contrata a un técnico sin que yo lo sepa y lo único que hacen es notificarme que lo hicieron.

¿Esto ha sucedido antes?

Nunca. Cada Asociación tenía libertad de conformar sus selecciones y decidir con qué personal trabajaba.

¿Por qué hay intromisión?

Es parte de todo lo negativo que sucede en la ‘Nueva Era’ (es el lema de Fedeguayas).

¿No será que Fedeguayas trata de hacer algo positivo y usted no lo ve así?

La experiencia ganada como deportista y como dirigente me indica que no es así. (D)