Técnico Universitario, rival "clave" para cinco equipos que buscan ganar la segunda etapa del Campeonato Nacional

Técnico Universitario será el rival "clave" de cinco de los ocho equipos que aún mantienen opciones de ganar la segunda etapa de la serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

El equipo ambateño enfrentará a Macará, Liga de Quito, Delfín, Barcelona y Emelec, en ese orden, entre las seis fechas restantes, y aunque hace algunas jornadas ya está eliminado de toda posibilidad de llegar a la final en este 2018, tratará en lo que resta del torneo de acumular más puntos para alejarse de los dos últimos lugares de la clasificación.

Aunque la Liga Profesional decidió que los mismos doce equipos de la serie A permanezcan en esa categoría en el 2019, sumados a otros 4 que ascenderán de la B; sin embargo, los que terminen este año en los dos últimos lugares de la tabla acumulada iniciarán la próxima temporada con una multa económica, como condición para poder readmitirlos en la primera A, según lo anunciara meses atrás Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional.

Es por ello que al Técnico Universitario, actualmente en el puesto 11 con 33 puntos en la tabla acumulada, le interesaría no quedar entre esos dos últimos lugares para evitarse esa sanción económica; y aún podría lograrlo, ya que está a sólo 4 unidades por debajo de El Nacional, que se ubica décimo con 37 en esa clasificación general.

Para salvarse de ese "particular descenso", esta vez no de categoria, sino económico, el equipo ambateño debería ganar, según proyecciones matemáticas, al menos 10 de los 18 puntos que le quedan por disputar e incluso no perder ante el propio El Nacional, al que deberá enfrentar en Quito por la fecha 19.

Y además, el Técnico Universitario ha demostrado en esta segunda etapa que podría evitar quedar entre los dos últimos lugares de la acumulada, puesto que transcurridas 16 fechas de esta fase ya ha superado el puntaje que alcanzara en las primeras 22 jornadas de la etapa incial, en donde sólo sumó 15, quedando en el último puesto. Esta vez ya lleva 18 unidades, cuando aún le faltan por disputar otros 6 encuentros.

Su rendimiento general, a la par que su cantidad de goles a favor, han mejorado ostensiblemente para pasar de anotar un gol cada 132 minutos, a marcar ahora en promedio un tanto cada 57 minutos y 36 segundos; aunque su "materia pendiente" sigue siendo la defensa, en donde en la primera etapa recibía una anotación cada 50 minutos y 46 segundos, y en la segunda fase le marcan uno cada 48 minutos.

Sería por todo esto que Técnico Universitario se podría convertir en un rival muy difícil de vencer, además de que será un contendor "clave" en las 6 fechas restantes para cinco de los ocho equipos que aún buscan ganar la segunda etapa; más aún cuando jugará en su reducto del estadio Bellavista ante el también ambateño y líder Macará, y frente a Liga de Quito, Delfín y Emelec; mientras que será visitante ante Barcelona en el Monumental. (D)