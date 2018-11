Nassib Neme: ‘La envidia y mediocridad no perturban a Emelec’

Nassib Neme, presidente de Emelec, rechazó ayer las declaraciones de Michel Deller, directivo del Independiente, quien pide que se termine “la hegemonía” de Guayas, que gana títulos desde el 2012. El azul comentó que “Barcelona históricamente llora cuando los árbitros no lo favorecen”. En charla con este Diario, pide que se vaya hasta las últimas consecuencias en el tema del supuesto arreglo de partidos tras hacerse públicos audios en los que se escucha a una persona (Genaro Huacón) hacerle una propuesta al presidente del Macará.

¿Qué opina del presunto amaño de resultados?

Nuestro fútbol debe ir hasta las últimas consecuencias con esos audios. El señor Huacón debe dar toda la información disponible: Enuncia no solo el caso del partido Macará vs. El Nacional, sino potenciales eventos que concordarían en una suerte de asociación ilícita para delinquir con los resultados del fútbol.

¿El Consejo de Presidentes de la LigaPro sabe cómo avanza la investigación?

El Consejo no está encargado de este tipo de investigación. La información que tenemos entendemos que es muy lenta la investigación de la Fiscalía de Tungurahua, lo que nos llama poderosamente la atención. Esperamos que la Comisión Disciplinaria (de la FEF), que también abrió un expediente basado en los audios, proceda al máximo en recabar información que potencialmente nos pueda llevar a descubrir qué clubes han estado en esta actividad con este sujeto (Huacón).

¿Qué responsabilidad tiene la Ecuafútbol?

Muchísima. Son responsables de este desgobierno donde cada uno dice lo que le da la gana, habla lo que le da la gana y hace lo que le da la gana. La LigaPro naciente tiene limitaciones para sentar en el banquillo a los dirigentes si su organismo disciplinario no entra en funciones hasta enero.

¿Qué pasará con Paúl Vélez tras sus declaraciones?

Él debe declarar el próximo miércoles. Debe esclarecer los hechos y mostrar las pruebas que dice tener. Pediremos que se vaya hasta el fondo en torno a sus declaraciones.

¿Es un hecho el binomio Francisco Egas-Jaime Estrada, de la LigaPro, para los comicios de la FEF?

Son los únicos miembros de los presidentes de la LigaPro que de forma textual han evidenciado su deseo de dirigir la FEF y están en su derecho. (El martes) ambos acordaron conversar para unir esfuerzos en torno a dirigir la Federación. Pero de aquí hasta enero del 2019 pueden surgir muchas candidaturas.

¿Debe existir un equilibrio regional en las cabezas de la FEF y la LigaPro?

Ecuador para mí es uno solo. Este pretendido equilibrio regional nos induce a pensar de forma regionalista. Me parece que dentro de la FEF debe haber un equilibrio donde esté representado todo el fútbol ecuatoriano, pero no comparto que la dignidad de presidente recaiga en función de un equilibrio regional.

¿Michel Deller era posible candidato de Luis Chiriboga a la presidencia de la FEF?

No puedo decirlo porque no dijo que era el candidato de Chiriboga y este mandó a decir que era su candidato. Lo que sí conoció el Consejo de Presidentes, y fue aceptado, es que él y Miller Salazar se reunían con Chiriboga por temas relativos a la FEF en este año. Lo aceptaron, lo dijeron. Él (Deller) podría responder porque tiene experiencia en injerencias políticas; ya que él está cerca de Chiriboga puede informar con mayor precisión y no simplemente lanzar una cortina de humo. Igual que Aucas; ahí Danny Walker y Andrés Báez hablan de “mano negra”: la única que se vio (en la caída 0-1 frente a Barcelona) fue la de Byron Mina. Si ellos se refieren a otra, pretenden levantar una cortina de humo. Deberían preocuparse y pedir una investigación a fondo de Huacón, que nombra al Aucas y a directivos del club para hacer sus fechorías.

Deller dice: “debe acabar la hegemonía de la Costa”, “un club debe ser campeón por lo hecho en la cancha”, “debe haber alternabilidad” (en la obtención de títulos).

Por los casos de Emelec, ha sido campeón por lo hecho en la cancha. Esas palabras no me llegan. Para él está mal que los equipos de la Costa hayan sido campeones en los últimos años, pero fueron los mejores y los que mejores resultados han obtenido. En los años en que no fuimos campeón, como 2009 y 2010, fue el que más puntos hizo, pero no le endosamos la responsabilidad de no rematar bien en finales ni a “manos negras” ni a equilibrios regionales, que según él son necesarios en el fútbol.

¿Qué responde a los que dicen que a Emelec los favorecen los arbitrajes?

No he oído señalar a Emelec porque habría reaccionado inmediatamente. Emelec salió campeón varias veces por el potencial de su equipo y no por las locuras difamatorias de quienes no logran en el campo amalgamar un buen equipo y pretenden la ayuda de los árbitros, acusando a otros de tenerla. No somos niños de teta para no darnos cuenta de que pretenden generar presión en los jueces al decir que el que más veces fue campeón no fue por sus méritos. Esto no nos perturba. Es una cadena de descrédito producto de la envidia y mediocridad que muchos personajes del fútbol nacional han evidenciado a través de los años con declaraciones.

Aquiles Álvarez, dirigente de Barcelona, también se quejó del arbitraje del Aucas-Emelec. ¿Qué opina?

Barcelona históricamente llora cuando no lo favorecen los árbitros. Es el alarido histriónico de un llorón más. Es la retórica siempre usada por estos últimos dirigentes de Barcelona. Solo hablan del arbitraje cuando pierden y cuando ganan, así sea con yerros arbitrales, no se acuerdan de los jueces. Han sido así históricamente, me refiero a los últimos años.

José Cevallos dijo que el formato del 2019, con 16 clubes, no se aprobó.

El formato se aprobó, será el que se conoció a través de la prensa; eso es definitivo, nada cambió. Fue acordado por un Consejo de Presidentes en el que estuvo Cevallos y votó a favor del proyecto. Me llama mucho la atención este cambio de postura. Él mismo propuso que (los playoffs) sean desde los cuartos de final; él estuvo de acuerdo en los 16 equipos, o proponía 18; él participó de la aprobación de este sistema de torneo.