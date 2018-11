Roberto Quiroz debuta con triunfo en el torneo de Guayaquil

En un complicado partido que se alargó a tres sets, el ecuatoriano Roberto Quiroz (181 ATP) venció al peruano Juan Pablo Varillas (331) por 6-3, 3-6, 6-3, clasificando a la segunda ronda del XIV ATP Challenger de Guayaquil, que se realiza en el anexo Guayaquil Tenis Club.

Quiroz ganaba 6-3, 3-0, pero se complicó a partir del cuarto game del segundo set, al parecer hubo desconcentración, lo que fue aprovechado por el peruano que ganó seis games seguidos, y logró adueñarse del segundo set.

“El partido iba relativamente fácil, controlado y la verdad es que no me sentí muy bien en la cancha, creo que se me bajó un poco el azúcar, pero traté de mantenerme positivo. El tercer set traté de arrancar lo más rápido y otra vez me cayó ese bajón, pero estoy contento de haber ganado mi primera ronda”, destacó Quiroz.

El zurdo ecuatoriano volvía a jugar anoche la segunda ronda con el argentino Juan Ignacio Londero (119).

La victoria sobre el limeño le permite a Quiroz iniciar de manera positiva su defensa de puntos por los cuartos de final alcanzados el año pasado en Guayaquil.

El boliviano Hugo Dellien (115) doblegó al campeón juvenil del US Open 2018, Thiago Seyboth Wild (443), de Brasil, a quien superó 3-6, 6-3, 6-4.

“Seyboth es un rival muy difícil porque tira mucho, juega muy a los winners y eso me incomoda, ya jugué contra él hace unas tres o cuatro semanas y me ganó igual en tres sets. Ahora estuve más tranquilo, estuve más consistente en los puntos importantes y creo que él me dio unas oportunidades y supe aprovechar”, reconoció Dellien, que busca acercarse a los 100 del ranking mundial para asegurar la entrada al cuadro principal del Australian Open 2019. (D)

2

Sets para avanzar

Una hora 42 minutos necesitó el colombiano Santiago Giraldo para vencer al serbio Miljan Zekic 7-5, 7-5, en duelo correspondiente a la segunda ronda del torneo.