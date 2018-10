Nassib Neme: “En Emelec no lloramos”

Guayaquil -

La Sesión Extraordinaria del Consejo de Presidentes de la LigaPro se llevó a cabo este martes en Guayaquil. Los principales dirigentes de los clubes rindieron declaraciones antes de la sesión; entre ellos, Nassib Neme, presidente del Emelec, que se refirió a la situación que vive el fútbol ecuatoriano, en relación con las acusaciones, los casos de amaños de partidos y decisiones arbitrales.

Neme afirmó que todos los clubes han sido perjudicados en algún momento por decisiones arbitrales. “Hay que ser críticos en toda situación, así sucedió en el Clásico del Astillero, por un error arbitral no pudimos ser acreditados con un penal. Así muchas circunstancias de juego, no podemos decir que el juez fue premeditado a desfavorecernos a nosotros. En Emelec no lloramos, seguimos adelante con lo que se nos presente”, comentó.

Respecto a las insinuaciones de Michel Deller, presidente del Independiente del Valle, sobre la supuesta “mano negra” que existe en las decisiones arbitrales a favor de “las camisetas que pesan más”, Neme, las rechazó enérgicamente. “¿Mano negra?. La única “mano negra” que yo vi fue la de Byron Mina, que es negro” añadió”.

El titular azul expresó su inconformidad con las declaraciones de Paúl Vélez antes de partido del domingo (Macará vs Barcelona). “Tenemos que hacernos responsable de lo que decimos y probarlo eso es todo. "Cuando hay desorden hay que poner orden. Si han nombrado a Emelec lo haremos pedir las pruebas. Si alguien habla de algo específico, vamos a limpiar el nombre del club”, dijo.

Por otro lado, opinó sobre la polémica en la que se encuentra involucrado, Miller Salazar, presidente del Macará y los supuestos sobornos en la partido del Campeonato Nacional. “Hay un audio donde existen dos voces, una se reconoce claramente. Hay otra que no se identifica y suena muy similar a una voz de alguien de la FEF”

Alianza Lima ha expresado un fuerte interés sobre el técnico azul, Mariano Soso. En referencia a esto, Neme expresó su desinterés de hacer negociaciones. “Habrá que saludar a los peruanos, se han fijado bien en él, lo tuvieron en su oportunidad (Real Garcilaso y Sporting Cristal). Pero él tiene contrato a larga data con Emelec” concluyó.