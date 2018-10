Emelec solicita apertura de expediente y sanción al DT Paúl Vélez

La directiva de Emelec realizó, mediante oficio, una solicitud de apertura de expediente y sanción al director técnico de Macará, Paúl Vélez, por sus declaraciones brindadas al programa Mundo Deportivo de la emisora Cobertura Plus (104.1 FM) y al programa Tarjeta Dorada que se emite semanalmente por YouTube.

En la entrevista con Mundo Deportivo, el 16 de octubre, Vélez se refiere al caso de la denuncia por presunta tentativa de extorsión a jugadores.

El timonel de los 'celestes' asevera que los ofrecimientos de altas sumas de dinero no solo han ocurrido con jugadores de Macará, sino también con elementos de clubes de otras ciudades como Cuenca, Loja, Quito o Ambato. "Acá (en Ambato), recién, cuando íbamos a jugar contra Emelec (...) A un jugador nuestro (...) Nos dijo que le ofrecían como 10.000 dólares. No estoy diciendo que fue Emelec, estoy diciendo el tipo este que se quiere aprovechar (...) No es el club, es en el partido que se dio esto. Que este mismo tipo debe ser u otro de esos tipos que ofrecían plata para que el jugador no juegue o se haga algo en el campo de juego, indicó Vélez en el diálogo con Mundo Deportivo.

Ante lo manifestado por el adiestrador del elenco ambateño el documento de Emelec señala que Vélez "se ha permitido hacer declaraciones públicas, en las que manifestó que previo a un partido de su club contra el Club Sport Emelec, uno de sus jugadores recibió un mensaje de alguien que le ofrecía como USD 10.000 dólares por ese partido, a lo que él le dispuso al jugador que bloquee el número, pero que tendría que hablar con el jugador para saber si guardó el número; acto seguido, indicó, que no estaba diciendo que no fue Emelec, sin embargo nombra al C.S. Emelec dejando en el ambiente una sensación de duda y desconfianza sobre mi representado".

En tanto que durante la entrevista para Tarjeta Dorada, el DT de Macará dejó entrever que en el fútbol ecuatoriano pasan "cosas raras".

En ese programa mencionó: "Yo decía que en un partido que íbamos a jugar con Emelec ya hubo una persona que llamaba a jugadores este año. Empatamos 1 a 1 con Emelec, pero llamando a nuestros jugadores".

Por este motivo la dirigencia eléctrica se ha mostrado susceptible y espera que la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol abra un expediente al estratega y actúe con dureza en caso de considerarlo necesario. (D)