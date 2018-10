Real Madrid: El candidato de Jorge Valdano para reemplazar a Julen Lopetegui

Jorge Valdano, director deportivo del Real Madrid entre 2000 y 2004, comentó el posible reemplazo de Julen Lopetegui en el banquillo blanco por el italinao Antonio Conte.

El argentino asegura que podría convencer a Florentino Pérez en su decisió de contratar al entrenador idóneo para la situación de crisis que atraviesa el vigente tricampeón de Europa.

A Valdano le gusta más otra opción, la de Roberto Martínez, actualmente en el banquillo del seleccionado de Bélgica: "Esa me parece una mejor idea. Un entrenador que podría encontrar la vuelta a este equipo. Me parece más adaptable que Conte. Conte tiene prestigio porque ha ganado en varios países, pero Roberto se adapta a este equipo. No es fácil porque no tiene especialista para el gol".

Sobre los rumores que hablan de la llegada de Conte al Bernabéu, Valdano subrayó que "es curioso que todavía nadie de voz oficial diga lo que va a ocurrir". "Todos han sido vehículos informales. Todos damos credibilidad a lo que dicen los medios porque los periodistas dan la versión de club", afirmó en entrevista para el programa El Transistor de Onda Cero. (D)