Aucas aguarda con equipo completo a Emelec

Quito -

El volante Enson Rodríguez superó un problema muscular y este martes trabajó -con normalidad- junto al resto del plantel de Aucas, equipo que con la recuperación del venezolano está completo para recibir a Emelec, el próximo domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

"Estoy bien y espero que el profe (Darío Tempesta) me considere para jugar. Es un partido en el que todos quieren estar", declaró el llanero, quien el anterior sábado ingresó al minuto 66 en el juego que los orientales perdieron con Delfín, por 1-0. La semana pasada Rodríguez no entrenó de forma regular, y por ello el DT decidió no hacerle jugar como inicialista en Manta.

Ahora, Tempesta tiene a todos sus dirigidos a disposición y se anticipa que Enson será titular como mediapunta, con la principal misión de asistir al artillero Édson Montaño.

Para este juego, la dirigencia del club auquista dispuso que el costo de los boletos sean $ 10 para la general; $ 20, la tribuna; y $ 30, el palco.

Aucas es sexto en la tabla de la segunda etapa con 23 puntos; mientras su rival cuarto, 24. Ambos están muy cerca del líder Liga de Quito (25), y pugnan por adueñarse de la etapa para disputar el título con los universitarios. (D)