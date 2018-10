Si no sufrimos, no somos Barcelona, dice Guillermo Almada

Barcelona logró su segunda victoria consecutiva al dar cuenta 4-3 de Guayaquil City; sin embargo, su técnico, Guillermo Almada, se quedó con la preocupación de que su escuadra cometió errores en defensa.

“Hicimos cuatro goles, pero pudimos hacer muchos más. Lo que me preocupa son los errores que cometimos en defensa, pudimos estar más tranquilos si no fallamos. Si no sufrimos, no somos Barcelona”, comentó el adiestrador uruguayo, en la rueda de prensa posterior al duelo que se realizó en el estadio Christian Benítez.

Almada destacó el rendimiento de su plantel, además del accionar del rival, que tuvo a mal traer a los canarios.

“Se cometieron errores individuales, nosotros mismos nos complicamos el partido y pudimos haber tenido tranquilidad (en el marcador), pero en definitiva ganamos. Necesitábamos el triunfo, hay muchas cosas positivas, en especial en la parte ofensiva, donde buscamos variantes y las encontramos”, indicó el entrenador torero.

“Somos humanos, a veces podemos tener una buena o mala tarde. Guayaquil City siempre ha sido un rival durísimo para nosotros, pero lo importante es que nos llevamos un triunfo muy valioso”, agregó Almada.

El técnico amarillo lamentó el hecho de que Xavier Arreaga sumara la quinta tarjeta amarilla y esté suspendido y no pueda actuar, el próximo domingo, ante Macará, en Ambato.

“Ya veremos en el correr de los días a quién utilizaremos (sustituto de Arreaga en la zaga), ya hemos trabajado con alternativas durante este tiempo porque sabíamos que esto podía ocurrir (suspensión) y trataremos de tomar la decisión más correcta, esto dependiendo de las características de juego que tiene Macará”, expresó el estratega torero.

‘Buen partido’

Pese a la derrota, Pool Gavilánez, técnico de Guayaquil City, estimó que su escuadra hizo un “buen partido”, no obstante recibir cuatro goles canarios.

“Creo que fue un partido que permitió que la gente se quedara con un buen espectáculo, el fútbol es para eso. Hicimos un partido bueno, pero igual no es normal que te hagan cuatro goles en un juego”, comentó el adiestrador ciudadano.

Gavilánez resaltó, en especial, el nivel que mostró en el ataque Anderson Naula.

Los ciudadanos se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas ocho puntos y son los peores del torneo.(D)

24

Puntos

A ese número de unidades llegó Barcelona luego de obtener dos triunfos consecutivos (ante Emelec y Guayaquil City). Los canarios visitan, en la próxima fecha, a Macará.