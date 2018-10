Óscar Córdoba: En eliminatoria la Tri se cayó a pedazos

Óscar Córdoba es uno de los arqueros legendarios que tuvo Boca Juniors, club con el que ganó la Copa Libertadores dos veces y una Intercontinental (ahora Mundial de Clubes), siendo Boca el último equipo que venció al Real Madrid en una final internacional (2-1, en el 2000, en Tokio). Sigue ligado al fútbol como panelista de Fox Sports Colombia y además ofrece conferencias sobre liderazgo y emprendimiento. Patrocinado por Herbalife, Córdoba visitó Guayaquil y habló con EL UNIVERSO, el viernes pasado, en Fedenador.

¿Qué le parece el nuevo orden mundial con los europeos al mando?

Nos estamos rezagando en comparación con ellos. No creo que la materia prima sea el problema, más bien es la preparación de nuestros técnicos, no a nivel profesional sino a nivel amateur, donde

los chicos encuentran muchos vacíos en su preparación y sus fundamentos que realmente luego la explota un técnico a nivel profesional. Creo que ahí estamos cometiendo el error.

Sudamérica no tiene un título mundial desde 2002. ¿Cómo contrarrestar el poder de Europa, que ganó los cuatro últimos títulos?

Estamos hablando de la metodología, de la forma en que se preparan. Hoy ves que para los europeos no hay un problema en inventarse un torneo o amistosos donde se dispute algo y ha llevado que la comercialización del fútbol sea diferente. Nosotros nos quedamos con las sobras para poder preparar nuestros equipos; o nos preparamos entre nosotros mismos, o buscamos sparrings como Tailandia, Emiratos Árabes, EE.UU., que no son aquellos equipos que nos

nos van a dar

la medida.

Eso ocurre con la Tri, que se mide a Jamaica, Guatemala, Catar y Omán.

Creo que el Bolillo (Hernán Darío Gómez, DT de la Tri) entenderá el tipo de rivales que necesita para que Ecuador vaya creciendo. De pronto, llevarlo contra una superpotencia te destroza los sueños y la planificación respecto al futuro que se prepara. A veces lo mejor es no estrellarte lo más pronto posible, sino lo más lejos posible entendiendo que debe haber crecimiento progresivo.

¿Qué vislumbra en la nueva etapa de Bolillo en la Tri?

Para mí, Bolillo es de los mejores técnicos y formador de procesos. Es a quien ahora necesita el fútbol ecuatoriano para crecer. Necesita la ayuda de periodistas, de dirigentes, hinchas y los jugadores. Y sobre todo de la materia prima que debe estar en el terreno de juego, que se comprometa con el objetivo y no les pase lo que les pasó en la eliminatoria anterior (a Rusia 2018).

¿Cómo evalúa a Néstor Pekerman en Colombia?

Por más que muchos se encarguen de criticarlo me parece que lo que hizo fue bueno: Pekerman reposicionó a Colombia, la refrescó de la forma que se necesitaba. Hoy hay una selección bastante interesante, jugadores posicionados en equipos de primer nivel. La selección que le entregó al nuevo técnico nacional es muy buena y esperanzadora.

¿No siente que ante Inglaterra, si jugaba Colombia como en los minutos finales, podía llegar más lejos en el Mundial 2018?

Es muy relativo. Para mí el partido fue bien planteado. Unos dirán que Pekerman fue miedoso, pero yo creo que

él estaba administrando las energías, las herramientas que tenía en ese momento. Si analizamos la cantidad de kilómetros que tenían nuestros jugadores en sus piernas, y lo llevas a la estadística, te das cuenta de que teníamos un promedio de casi unos 7 km por jugador. Colombia era una selección que no estaba en plenitud de confianza.

¿Le sorprendió la forma en que Ecuador quedó fuera del Mundial de Rusia 2018?

Sí. Me sorprendió bastante porque arrancaron muy bien, pero (el problema) no fue futbolístico, y ustedes lo entenderán.

Visto desde afuera, ¿cuál fue el problema en la Tri?

Social. Un equipo no se

puede caer como se cayó. La parte futbolística ya estaba instaurada. No te puedes caer después de obtener 12 de 12 puntos. Se veía cómo partido tras partido se iban cayendo a pedazos. Me parece que falló la madurez de un grupo que tenía que ser líder y llevar al resto hasta el Mundial, llámese jugadores o entrenador. Se la creyeron, pero se la creyeron mal. Es mi opinión. (D)