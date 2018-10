Miller Salazar: ‘A Macará lo quieren bajar sea como sea’

Para Miller Salazar, “es una condecoración” haber sido suspendido por la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro), luego de que el presidente de Macará denunció ante la justicia un supuesto intento de extorsión de un tercero, en el marco del caso por presunto amaño de partidos en el balompié ecuatoriano.

El organismo deportivo resolvió, el jueves, inhabilitar a Salazar “mientras se realicen las investigaciones”, según indica un comunicado, dentro de un expediente que deberá abrir una comisión técnica de LigaPro.

Esto, luego de que el ciudadano Genaro Huacón, quien se atribuye haber arreglado –a modo de intermediario– el resultado de decenas de partidos en el torneo nacional, señaló al principal del club ambateño como partícipe, algo que Salazar rechaza y a la vez dice que Huacón fue quien lo intentó extorsionar.

“Si por tener la valentía de haber denunciado a esta persona (Huacón) tengo que pagar un precio de mi transitar por el fútbol ecuatoriano, lo haré con mucha alegría y con mucho orgullo”, dijo ayer a este Diario el principal de Macará.

Y detalló: “El tipo pide primero un arreglo (a la institución ambateña) y después manifiesta (en medios de comunicación) que Macará le ha ofrecido plata para arreglar (el partido que se jugó ante El Nacional y que terminó 2-2 el pasado 1 de octubre). ¡Que me demuestre! Jamás en la vida”.

En este sentido, Salazar restó importancia a la reciente resolución de la LigaPro por este caso, al exteriorizar que está “tranquilo, porque el campeonato (2018) está siendo manejado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), “y yo no he sido sancionado en la FEF”, agregó.

Salazar fue inhabilitado de participar en el consejo de presidentes de LigaPro como representante de Macará.

“Al haber sido abierto un expediente por el que yo debo defenderme (en la FEF), no tiene importancia decisión alguna que haya tomado la LigaPro. Constitucionalmente, por algo no me pueden juzgar en dos sitios diferentes, es decir, dos veces”, apuntó el dirigente. “Sé que soy una piedra en el zapato, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas”.

Según el presidente del equipo guaytambo, existe un trasfondo malintencionado en este caso. “Sabemos que detrás de esto hay muchas cosas. El martes en la FEF (sesión de Comité Ejecutivo) se presentaron unos documentos sobre el arreglo de un partido y se toca solo el tema de Macará, obviamente porque Macará ha sido protagonista del campeonato; nadie nos ha regalado nada y estamos en la punta. ‘Hay que ver de qué manera se le baja’”.

Los ambateños son líderes en la clasificación de la segunda etapa del campeonato, cuando restan ocho jornadas.

Finalmente, Salazar dijo que su imagen personal y la del club ambateño se han visto manchadas “en este momento, pero mañana saldrán fortalecidas, porque dejaré un legado en el fútbol nacional cuando se descubra todo”. (D)