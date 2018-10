Eberhard Graetzer: ‘Barcelona está politizado y supremamente endeudado’

Para Eberhard Graetzer, socio y expresidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, la única forma de conocer cuál es el monto real de la deuda torera es “poner una denuncia en la Fiscalía” contra José Francisco Cevallos, presidente del club. Esto porque el directivo se negó a dar esa información en la última asamblea ordinaria. Entrevistado por este Diario, el exdirigente y excandidato a la presidencia canaria dijo que si Cevallos pretende postularse a la Prefectura, deberá renunciar a su cargo actual en el club (EL UNIVERSO solicitó una entrevista con Cevallos, pero no se ha recibido respuesta).

Barcelona ganó el Clásico y acabó su racha sin vencer.

Ganando se tapan muchas cosas en una administración deportiva, no solo ocurre en Barcelona sino en cualquier equipo del mundo. Eso motiva y esperemos seguir ganando.

¿Cómo califica la actual administración canaria?

En el fútbol mundial, y sobre todo en Ecuador, hay mucha inestabilidad y corrupción. La dirigencia de Barcelona está hoy un poco motivada con el triunfo del Clásico (1-0). Aparentemente las victorias ayudan a tapar otras cosas, pero Barcelona está politizado y supremamente endeudado.

¿Qué cosas cree que tapan el triunfo en el Clásico?

A una administración absolutamente negativa, porque aparentemente hay dos Barcelonas: el que juega al fútbol y el otro, uno que juega un poco a la corrupción, a las comisiones, a irregularidades, a la falta de transparencia. No se conoce exactamente cuáles son los pasivos del club.

¿A qué se refiere cuando habla de comisiones?

Son públicas (no dice cuáles). Hay múltiples irregularidades. Hicieron alianzas en beneficio de ellos, otorgaron comisiones innecesarias con agencias y hubo múltiples incorrecciones camufladas con el logro del 15º título, con el marketing de las Noches Amarillas y el pase a las semifinales de la Copa Libertadores (2017).

¿Qué opina de la gestión de José Francisco Cevallos?

Esta dirigencia empezó bien, pero después (fue) un desastre. Pésimos dos años perdiendo el torneo en el último y con gastos mayores a los $ 20 millones el equipo de fútbol no consigue grandes éxitos.

¿Qué le parece que Ariel Nahuelpán, quien tiene demandado al club, siga jugando como titular?

Es caso inédito. No conozco de ningún equipo del mundo, solo Barcelona, donde un jugador pone una demanda, pida a la FEF la suspensión y que es titular en el equipo. Es penoso. Demuestra el grado de descomposición y que deben existir problemas de camerino.

¿Cómo toma que en la última asamblea ordinaria (30 de septiembre) se le preguntó a Cevallos siete veces cuál es el monto real de la deuda y no contestó?

Es una burla más. Son una farsa las asambleas. A él (Cevallos) le pregunté de cuánto era la deuda, cuánto

se pagó de administraciones anteriores y cuánto debe esta, y no me contestó.

¿Por eso se retiró usted de la asamblea del club?

Me retiré porque era una payasada, era una burla, no contestaban nada. ¿Los socios no servimos para nada? Es una vergüenza.

Cevallos dice que revelará el monto de la deuda en marzo del 2019.

Uno se enterará cuál es la realidad de Barcelona recién cuando ellos acaben (su periodo). Supuestamente la deuda, según posteriores informes del vicepresidente financiero, Juan Alfredo Cuentas, es de $ 41 millones. ¿Qué tenemos? Tenemos $ 41 millones en deuda, según lo que dice Cuentas. Una deuda más grande que todas las deudas de todas las directivas anteriores juntas.

¿Qué conoce de las auditorías del club?

Los auditores independientes dejan mucho que desear. En la primera, la de la compañía Excecon, ni siquiera auditaron los fideicomisos de Barcelona, los que supuestamente se llaman ‘En buenas manos’. Esos fideicomisos están siendo investigados por la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), pero no se han auditado adecuadamente.

Si no se lo exigen los socios de Barcelona, ¿quién le puede pedir a Cevallos que revele cuánto dinero debe Barcelona?

La única manera es que los socios se reúnan y pongan una denuncia en la Fiscalía.

¿No es ilógico que la dirigencia asegure que pagan deudas y estas en lugar de bajar crecen?

Obviamente. Si han ingresado más de $ 80 millones a la fecha, como ellos mismos dicen, y si han pagado $ 22 millones, quiere decir que ellos han endeudado a Barcelona en cerca de $ 34 millones.

¿Se puede ser presidente de Barcelona y al mismo tiempo gobernador en una época de crisis del club y ahora precandidato a la Prefectura de Guayas?

Históricamente Barcelona siempre ha sido utilizada por los políticos, y por eso el estatuto (del club canario) dice que hay que evitar todo tipo de política; pero no se cumple porque hay intereses de la gente de usar a Barcelona como plataforma política. En el caso de José Francisco Cevallos, él ha politizado al máximo (al club).

Pero Cevallos dijo que no decide aún ser candidato a la Prefectura del Guayas.

No es nada personal, pero es mi opinión, si él quiere ser prefecto, que deje (la presidencia de) Barcelona, que ya no le haga más daño, que deje de mentir. Él sigue haciendo campaña y se usan los emblemas de Barcelona para todo tipo de cosas. Es algo avergonzante. (D)

2001

Ese año Graetzer presidió la comisión de fútbol.