"Para nada" ha servido el trabajo de 'Bolillo' Gómez en la Tricolor, opina Mario Canessa

Todo el trabajo que ha hecho el técnico de la Selección de Ecuador, Hernán Darío Gómez, no ha servido "para nada y no va a servir". Esa es la apreciación del radiodifusor Mario Canessa, este jueves, en diálogo con el programa CityNoticias, de Radio City.

'Bolillo' Gómez, quien asumió la dirección técnica de la Tricolor el pasado 1 de agosto y empezó a trabajar en su primer microciclo desde el día 20 de ese mes, afronta de momento cuatro partidos amistosos con un balance de dos victorias, un empate y una derrota. No obstante, la Tri encaró esos juegos contra sparrings del nivel de Jamaica, Guatemala, Qatar y Omán.

Su última convocatoria la completó a cuentagotas porque los clubes más importantes del Campeonato Nacional no cedieron sus principales elementos. Además, el equipo nacional sufrió cuatro bajas.

"Para nada y no va a servir", respondió Canessa al ser consultado sobre el trabajo que ha venido realizando el estratega colombiano al mando de Ecuador. Agregó: "Peor en noviembre, que los clubes no van a prestar los jugadores. Es lamentable la situación, pero la federación después de la decisión forzosa de los clubes, en vista del ambiente que se vivía, perdió toda la jerarquía".

El radiodifusor de Caravana y de Diblú, repasó otros temas de interés colectivo:

Capitanía de Enner Valencia en gira por Qatar

El tema es preocupante porque vemos que cada vez los valores están pisoteados. Cómo puede ser premiado un jugador de lo que representa el honor que significa ser capitán de una Selección, que nos representa a todos, una persona cuestionada en sus temas de conducta.

Elección de mejores rivales para amistosos

Se necesita una reestructuración total de lo que es el ordenamiento de cómo manejar una Selección. No fuimos al Mundial (de Rusia-2018), nadie nos invitó a un jugar un partido amistoso, somos últimos en Sudamérica en el último ranking FIFA de octubre, hacemos un papelón aceptando partidos que por compromisos diplomáticos sucedieron, como esto de Qatar (4-3) y Omán (0-0); y además, la cereza en el postre, cuando el propio DT dice que fue una gira inútil, mal hecha y que no se pueden sacar conclusiones. Si un DT critica la organización de la FEF, puede ser que esté abriendo el paraguas, pienso yo que ser quiere distanciarse de los principales directivos

No hay liderazgo en la FEF

Todos conocemos que el 'Bolillo' es una figura con una personalidad muy diversa; sabe modificar a su antojo y a su interés. No entendí cómo un presidente de una federacion pueda ir a contratar a un antagonista quien lo criticó severamente en su manera de actuar como vicepresidente. Me refiero al 'Bolillo' en su tiempo de (la presidencia de Luis) Chiribioga. Y no entiendo cómo se dieron un abrazo (Carlos Villacís y 'Bolillo') y se olvidaron tan rápido de las diferencias. Creo que lo hizo con interés. El 'Bolillo' es un hombre hábil; entonces dice lo quiere, hace lo que quiere y, pienso yo, que está tomando la distancia suficiente. (D)