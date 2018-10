Gonzalo Higuaín asegura que "lo despidieron" de la Juventus

El delantero del AC Milan, Gonzalo Higuaín, dijo que la Juventus lo trató muy bien hasta el momento que lo forzó a abandonar el club para dejar paso a Cristiano Ronaldo.

Higuaín fue enviado a préstamo en agosto al equipo de Milán después de dos temporadas en la Juventus, donde ganó dos títulos de la Serie A y de la Copa Italia y anotó 55 goles en 105 partidos en todas las competiciones.

Su partida de la Juve, que a juicio de Higuaín no fue decidida por él, se produjo poco después de que el equipo de Turín contrató a Cristiano Ronaldo, cinco veces jugador mundial del año, procedente del Real Madrid.

Higuaín dijo a la Gazzetta dello Sport en una entrevista publicada este jueves que sentía que algo estaba mal cuando lo dejaron en el banquillo en mayo durante la final de la Copa Italia contra el AC Milan.

"Ese día tuve la sensación de que tal vez algo se había roto. Y luego contrataron a Ronaldo", dijo el argentino.

"La decisión de irme no fue mía. Di todo por la Juventus, gané varios títulos, después llegó Cristiano. El club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución. La mejor solución fue el Milan".

Pero Higuaín dijo no estar resentido.

"Tengo un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien", sostuvo. "Compañeros e hinchas me brindaron un gran afecto. Pero no pedí irme. Básicamente, todo el mundo lo dice, me despidieron".

Higuaín, que participará en su primer derbi contra el Inter de Milán el domingo, ha marcado cuatro goles en sus primeros nueve partidos con el Milan.

"El Milan me ha dado algo más después de un Mundial que no fue bueno", destacó. "Encontré lo que estaba buscando", sentenció. (D)