Mario Sábato: Richard Carapaz no tiene techo y su proyección es enorme

El 12 de mayo anterior los aficionados nacionales del ciclismo vivieron una jornada de ensueño. Richard Carapaz ganaba la octava etapa del Giro a Italia y se convertía en el primer ecuatoriano en lograrlo. El relato emocionado del periodista Mario Sábato, de ESPN, informaba del hecho histórico. Al final, el carchense fue cuarto en la clasificación general.

Ahora, el narrador argentino cuenta a EL UNIVERSO esos momentos de euforia y afirma que ve a la Locomotora del Carchi –como él le bautizó– siendo el capo del Movistar Team en alguna carrera de las grandes en 2019 (Giro, Tour de Francia o Vuelta a España).

¿Imaginó que iba a brillar?

Richard me sorprendió. Pensé que le iba a costar más la adaptación a las grandes vueltas del ciclismo mundial. Cuando vi el equipo del Movistar que iba al Giro, dije: Este año al no haber ningún capo habrá libertad y veremos cuál de los ocho (Carapaz, Carlos Betancourt, Víctor de la Parte, Dayer Quintana, Rubén Fernández, Antonio Pedrero, Eduardo Sepúlveda y Rafael Valls) está preparado para entrar en la pelea y Richard se metió. No pensé que iba a entrar en un ‘top’ cinco.

¿Qué representa esa actuación de Carapaz?

Siento que en Latinoamérica a partir de lo que han hecho los colombianos (como Nairo Quintana) se piensa que es fácil ganar una etapa en el Giro, en el Tour, en la Vuelta o terminar entre los cinco primeros. Parece sencillo, pero muchos habrían dado todo por ganar una etapa de una gran vuelta o terminar en cuarto puesto como lo hizo Richard.

¿Hasta dónde puede llegar?

No le veo un techo. Si llegó hasta donde lo hizo con un equipo improvisado –entre comillas porque el Movistar no improvisa– con ocho chicos a quienes prácticamente se les dijo hagan lo que puedan y a ver quién destaca. Todo se apuntó al Tour y a la Vuelta con los tres capos que tienen (Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa). Ahí, Richard logró meterse y después demostró otra vez en la Vuelta siendo gregario, haciendo una muy buena campaña (se ubicó en el puesto número 18). Tiene una proyección enorme.

Delante están tres líderes, ¿le puede complicar?

No lo sé, pero este año en el Movistar, uno de los tres mejores equipos del mundo, el mejor fue Richard porque ni Landa ni Nairo, ni Valverde lograron lo que él alcanzó. Estoy convencido de que tomaron nota de su capacidad y seguro el próximo año apuntarán algo distinto con él. No creo que solo sea un gregario de lujo.

¿Puede ser capo el tricolor en una de las grandes?

Seguro, sin duda. Demostró que puede. ‘Sin equipo’ llegó adonde llegó, imaginen con un equipo que le trabaje: puede lograr cosas grandes. Él es joven (25 años) y le quedan 10 años de ciclismo, pero si fuera director le pondría de capo.

¿Por qué lo bautizó como la Locomotora del Carchi?

(Ríe) No sé. De la locura que tengo en la cabeza. Lo vi atacar y pronuncié ‘este chico es una locomotora’, por cómo arrancó. El clima estaba medio raro (llovía) y él echaba humo, parecía una locomotora. Nunca preparo nada para una transmisión, lo que sí hago es recabar información de los logros de los corredores. Nos sorprendió el ataque de Richard y cuando arrancó lo único que vi fue una locomotora.

¿Lo vio como ganador?

Sí, por cómo atacó, por la diferencia que sacó. Quería que ganara. Era importante para él, para el Ecuador y que se dieran cuenta de que no todo es fútbol. Quizá mucha gente vio ciclismo por primera vez. Pero no solo es él, también están Jonathan Narváez (del equipo belga Quick-Step Floors), Jonathan Caicedo (del Education First de Estados Unidos).

¿Qué se puede esperar del ecuatoriano Caicedo?

No me sorprende que haya ganado la Vuelta a Colombia (2018). Es más, creo que tardó en llegar a un equipo grande. Ahí el líder es el colombiano Rigoberto Urán, pero tendrá oportunidades y si se adapta, está para cosas grandes.

En el Movistar se habrán dado cuenta que Richard Carapaz es un corredor hecho y derecho. Tendrá chances de ser capo, él es un ganador con mucha proyección.

Mario Sábato,

periodista de ESPN

