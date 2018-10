Bolillo Gómez: Qatar parecía un Mercedes, Ecuador un Renault 4

El técnico de Ecuador, Hernán Darío Gómez, atribuye la derrota de la Tricolor a la mala forma física del equipo y la falta de tiempo de trabajo en Doha.

El combinado nacional cayó por 4-3 ante Qatar, este viernes, en un amistoso internacional válido por la fecha FIFA.

De acuerdo a 'Bolillo' Gómez, Ecuador atravesó dificultades físicas; "ese fue el problema primordial", indicó. El estratega colombiano no logró revertir con cinco variantes la mala actuación de la selección desde el primer tiempo.

"Ellos fueron un equipo más rápido, parecían un Mercedes y nosotros un Renault 4. No andábamos en una buena forma física", justificó Gómez en rueda de prensa.

"Aparte que no estábamos en una buena condición física para enfrentar mano a mano a Catar, no tuvimos mucho trabajo para dar una coordinación táctica", subrayó.

"Cuando uno no se siente bien físicamente, pierde la cabeza. No fue un día bueno para nosotros en condición física, no nos salían las cosas, no era un día apto para dar un buen nivel", explicó.

El próximo martes (10:30AM), Ecuador cerrará su gira en Doha enfrentando a Omán en su segundo amistoso internacional de este fecha FIFA. (D)