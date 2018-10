Ante Catar siguen las pruebas del ‘Bolillo’ Gómez

Doha -

Con una decena de nuevos jugadores, la selección de Ecuador disputará hoy un amistoso con Catar en Doha, adonde pretende regresar en 2022 para disputar la Copa Mundo.

El juego con la Tri es otra muestra de Catar por fortalecer los vínculos con Sudamérica, continente al que vendrá el año próximo para participar como invitado en la Copa América de Brasil junto con Japón.

“Somos conscientes de la importancia de nuestro partido contra Ecuador, sabemos que será un encuentro muy duro”, expresó el entrenador de Catar, el español Félix Sánchez, quien desde 2013 trabajaba con las inferiores de ese país.

Por su parte, tras retornar a la conducción del combinado nacional en agosto pasado, el colombiano Hernán Darío Gómez se dedica a probar nuevos jugadores para renovar la plantilla con miras a la Copa América y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial-2022.

“Estoy tratando de conocer a los muchachos. Llevo unos nueve jugadores que no los he tenido, que (apenas) los he visto jugar”, expresó el Bolillo Gómez, quien llevó a Ecuador a su estreno mundialista en 2002.

Entre los jóvenes convocados por primera vez figuran el defensa Diego Palacios (Willem II, Holanda) y el delantero Stiven Plaza (Independiente del Valle), ambos de 19 años.

“Siempre nos preparamos para llegar a la Selección. Hay que aprovechar el momento y entregarse por completo”, declaró el atacante.

Gómez, que dirigió a Ecuador entre 1999 y 2004, manifestó que “el fútbol a nivel de selecciones tiene variantes. Trataré este año de conocer la mayor cantidad de jugadores con miras al 2019”, explicó. (D)

Catar

Hassan; Afif, Al Haydos, Abdelkarim, Ró-Ró; Khoukhi, Abdulaziz, Madebo, Hisham; Ali, Salman.

DT: Félix Sánchez.

Ecuador

Domínguez; Ramírez, Arboleda, Erazo, Palacios; A. Preciado, Gruezo, Cevallos, Plata; Bolaños, Valencia.

DT: Hernán Darío Gómez.

Árbitro: Adham Mohamed (jordano)

Hora: 10:30

Estadio: Jassim Bin Hamad

Transmite: Directv (PPV)