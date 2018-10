Carlos Villacís: Mi familia me pide que no busque la reelección en la FEF

Al cumplirse un año de la marginación de la selección ecuatoriana del Mundial de Rusia-2018, el presidente de la FEF, Carlos Villacís, confiesa que el dolor "más grande" que siente es no haber clasificado a la Tricolor a la cita ecuménica de la FIFA y admite que "fue mi error" permitir que Gustavo Quinteros se mantuviera como DT de la Tri hasta la antepenúltima fecha de las eliminatorias.

Entrevistado por el programa en internet Tarjeta Dorada, el dirigente asegura que lloró tras el último partido disputado por la Tri (derrota por 3-1 ante Argentina en Quito) porque "hasta lo último se luchó".

"Mi dolor más grande es no haber clasificado (la selección) al Mundial, porque lloré, porque no hice feliz a la gente. Lloré cuando no se clasificó porque hasta lo último se luchó", dijo un conmovido Carlos Villacís.

Al igual que varios jugadores, Villacís fue uno de los señalados y criticados por la afición tras la dedacle de la selección, que paradójicamente arrancó el proceso clasificatorio a Rusia con cuatro victorias consecutivas. Entonces era dirigida por el argentino-boliviano Gustavo Quinteros, igualmente cuestionado por la hinchada.

"La gente tiene que comprender que yo heredé un cuerpo técnico. Por ahí hay un audio del técnico (Quinteros) conversando con cierta persona y dijo que con esta administración no vale la pena clasificar. Ese fue mi error (que Quinteros haya continuado en el cargo). Eso es lo único que yo digo: 'le fallé a la gente'. Este nuevo cuerpo técnico (que encabeza el colombiano Hernán Darío Gómez) sí es responsabilidad de esta administración", dijo.

Con respecto a su gestión, desde marzo de 2015, como presidente de la FEF, Villacís reconoce que las criticas no han cesado; por ello su familia y amigos cercanos, afirma, le piden que abandone el cargo del organismo.

"Esto de estar en la federación...mi misma familia, mi nieto, mis amigos me dicen: 'Carlos, ya bota esa pendejada. Tú fuiste vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tienes un nombre, tú eres un empresario, y estás sujeto a tanta crítica", refiere el dirigente, sin dejar claro su futuro en el seno de la FEF.

Salvo los comentarios que él considera constructivos, Villacís indica que "Me resbalan las críticas porque mi consciencia me dice que estoy actuando bien, con la bendición de Dios". (D)