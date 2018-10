Usain Bolt se prepara para ser titular con los Central Coast Mariners de Australia

El exvelocista Usain Bolt está listo para ser titular con los Central Coast Mariners en un partido amistoso que se jugará el viernes, un duelo en el que según el jamaiquino podría estar en juego su futuro como futbolista.

El ganador de ocho medallas de oro olímpicas en pruebas de velocidad está tratando de transformarse a los 32 años en futbolista profesional y espera ser contratado por los Mariners antes del inicio de la temporada 2018-2019 en Australia.

Su aparición anterior en el equipo fue contra un conjunto de aficionados el 31 de agosto, donde ingresó a la cancha en el minuto 72 sin mostrar un gran nivel.

"Esto determinará... qué quiere hacer el club con mi carrera, por lo que es un partido muy importante", dijo Bolt el miércoles. "He mejorado, pero no sabes en qué nivel estás hasta que juegas un partido competitivo, así que solo tengo que ver qué debo hacer o si debiese continuar o no".

Bolt comentó que el entrenador Mike Mulvey le dijo que probablemente será titular en el juego del viernes contra el Macarthur South West United y que jugará en un rol más ofensivo que en su debut.

"Me dijo que quiere que juegue arriba", aseguró Bolt. "Solo me dijo que esté concentrado en esforzarme y que aproveche las ocasiones cuando lleguen", añadió.

Bolt reveló que ha jugado una serie de partidos amistosos con otros jugadores y que siente que su condición física y sus habilidades con el balón han mejorado.

"Mis movimientos y mis toques (con el balón) están mucho mejor. Cómo colocar mi cuerpo, dónde ubicar la pelota", dijo Bolt. "Hay muchas cosas que he aprendido. Ahora estoy mucho más en forma", concluyó.