Martha Fierro: Como mujer tuve trabas, pero eso me dio fuerzas

Fuera del país es donde la ecuatoriana Martha Fierro está, desde niña, acostumbrada a brillar. Lo ha hecho frente a los tableros en el deporte ciencia, como dirigente y también en funciones diplomáticas. La Gran Maestra Internacional de Ajedrez fue reelegida la pasada semana como vicepresidenta de la Federación Internacional de su disciplina (FIDE, por sus siglas en francés).

Vea aquí el video de Martha Fierro, vicepresidenta de la Federación Internacional de Ajedrez

A la actual cónsul de Ecuador en Génova (Italia) la escogió la cadena ESPN para ser entrevistada en uno de los capítulos de su programa W (Women, donde se destaca a deportistas de varias partes del planeta). La exentrenadora de la selección olímpica juvenil italiana (41 años), que integró el equipo femenino que representó al país en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Georgia, la semana pasada, habló con EL UNIVERSO sobre sus éxitos.

¿Cómo toma la reelección en la vicepresidencia de la FIDE (hasta 2022)?

Con mucha responsabilidad y alegría. Me llena de orgullo que delegados de 98 países votaran por mí. Siento que es un reconocimiento al trabajo hecho; con su apoyo me han dado la oportunidad de seguir aportando al desarrollo del ajedrez a nivel mundial.

¿Siente que ha sido profeta fuera de su tierra?

Ecuador es mi país, mi tierra, mi corazón, y siempre lo será. Gracias a poder representarlo me fueron conociendo a nivel internacional y he podido dejar siempre en alto su nombre. Y siento que sí he sido profeta en mi tierra, porque creo tener el reconocimiento de todo lo que hasta ahora he hecho.

¿En Ecuador habría tenido oportunidad de presidir una Asociación o la Federación Ecuatoriana de Ajedrez?

Sí. Creo que sí habría tenido esa oportunidad, pero aún sin ser parte de la provincial o de la nacional, siempre estoy para apoyar. Con la ecuatoriana de ajedrez mantenemos una colaboración directa.

¿Cómo ve al deporte ecuatoriano desde afuera?

El Gobierno Nacional ha reiterado su apoyo a través de la Secretaría del Deporte y ese respaldo se nota en el exitoso momento que se vive, con atletas destacándose a nivel internacional y llevando nuestra bandera a los sitiales más altos. Considero y lo percibo desde afuera que estamos en buen camino.

¿Sigue como entrenadora de la selección de Italia?

No, esa etapa se paralizó hace más de un año. Seguramente después de cierto tiempo volveré a retomarla.

¿Tuvo oportunidades para desarrollarse como instructora y como ajedrecista en Ecuador?

Tuve varios alumnos allá y pude compartir con ellos mis conocimientos; como deportista tuve apoyo en los últimos años. En mis inicios me ayudó la empresa privada

¿Cómo la contactaron para el especial de ESPN?

Me sorprendió mucho cuando me buscaron y vinieron hasta Génova para entrevistarme. Fue una linda oportunidad para poder dar visibilidad al ajedrez y también para contar un poco de mi experiencia en este hermoso deporte.

Usted fue jefa zonal del Mindeporte, ¿cómo fue esa fase de funcionaria pública?

Fue una época especial que me permitió trabajar a favor de lo que más amo: el deporte. Siempre que tomé decisiones puse por adelante el bienestar de los deportistas.

¿A usted la reconocen más afuera del país que adentro?

Me siento reconocida y querida en mi patria también. Pero a nivel internacional, este reconocimiento se hace más visible. Por ejemplo, apenas se anunció mi reelección como vicepresidenta de la FIDE, gran parte de los delegados se acercaron a abrazarme y felicitarme. Eso me hizo sentir especial y más que nada muy comprometida con las personas que confían en mí.

Es dirigente, deportista, entrenadora, cónsul, ¿cuál es su máxima meta?

Siempre ayudar a las personas, teniendo al deporte, y más al ajedrez, como el vehículo que me permita lograrlo. Ahora, en mi nueva etapa como cónsul, tengo la posibilidad de servir y ayudar a mis compatriotas. He podido promover el deporte entre nuestros connacionales, Creé la primera Poli Sportiva (grupo de deportes con fines sociales) en Italia e hicimos un proyecto lindo con jóvenes ecuatorianos universitarios que aprendieron ajedrez y luego fueron a enseñarlo a cárceles, escuelas y hasta a la Policía. Como deportista mi amor eterno es el ajedrez.

¿En Guayas hay o no apoyo para practicar el ajedrez?

Tengo entendido que no existe al momento la Asociación de Ajedrez en Guayas. Eso es una pena porque siempre esa provincia fue una potencia en el ajedrez nacional.

¿Por ser mujer en algún momento tuvo trabas para su desarrollo deportivo?

Sí, tuve varias trabas; menos posibilidades. Pero justamente esas circunstancias fueron las que me dieron más fuerzas para sobresalir.

Durante las Olimpiadas y por su cargo en la FIDE consiguió que Ecuador sea sede de torneos. ¿Cuáles son esos certámenes?

Junto con Emilio Bastidas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, se consiguió que el país sea sede de cuatro importantísimos campeonatos. Asistirán todos los países de América y eso ayudará al deporte y al turismo en Ecuador. Los torneos son el Panamericano de la Juventud, en julio del 2019; el Sudamericano de la Juventud, en abril del 2019; el Continental Femenino, en noviembre del 2020; y el Sudamericano Juvenil, diciembre del 2020.

Tiene a su hija. ¿Le gustaría que ella siguiera sus pasos como deportista? Sí, a ella le gusta el ajedrez y ya lo juega (tiene 4 años). Siempre me acompaña a los torneos internacionales y cuando me acompañó, gané. Isabelle decidirá. Yo la apoyo en lo que a ella le gusta.

14 años

A esa edad, la ecuatoriana Martha Fierro empezó a competir a nivel internacional. Luego vivió en Estados Unidos, donde nació, y desde el año 2007 radica en Italia.

12 Olimpiadas, dos preseas

Martha Fierro ha participado en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez de 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016 y 2018. En 1996 y 2008 ganó plata.

He tenido muchas partidas duras, pero la más fuerte fue contra Maia Chiburdanidze, de Georgia, excampeona mundial. Le gané a una leyenda viviente en 2009". Martha Fierro, ajedrecista ecuatoriana, Gran Maestra Internacional.

