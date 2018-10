Barcelona, hundido en la tabla, sin triunfos y en crisis de juego

En Barcelona, una mezcla de varios ingredientes tóxicos como los líos económicos cuyos montos parecen crecer a medida que se cubren deudas, declaraciones fuera de lugar y actitudes públicas reprochables de miembros del cuerpo técnico, un futbolista del plantel que demanda al club, refuerzos que no son tales, jugadores envejecidos que no son aporte, un presidente que con frecuencia se desdobla para encarar temas deportivos y otros particulares de orden político –como funcionario público y luego como precandidato a una elección seccional– han ‘envenenado’ futbolísticamente al equipo que por muchas jornadas fue líder invicto de la segunda etapa.

Ahora, tras ocho partidos seguidos sin ganar los canarios están en peligro de extinción. La caída en la tabla los ha llevado al séptimo lugar y el afán de quedarse con la fase y disputar la final con Liga (Q) es cada vez menos probable. Hasta el consuelo de sus directivos, que repetían que Barcelona era el mejor cuadro del torneo 2018, se desvaneció porque ya no encabezan la tabla acumulada.

El sábado pasado, Delfín agravó la crisis de los toreros al vencerlos 1-0 en el Jocay. ¿Por qué el favorito para adueñarse de la etapa se desmoronó?

“En Barcelona hay problemas que no tienen que ver con el fútbol e influyen en la estabilidad institucional. Por ejemplo, el tema económico; no se conoce si el plantel está al día (en sueldos) y hay un jugador (Ariel Nahuelpán) que ha solicitado que se suspenda a su club, pero sigue siendo titular. Todo esto resquebraja la relación interna aunque se lo quiera tapar”, estimó ayer Mario Canessa, comentarista de radio Caravana.

Agregó que la crisis canaria también pasa por la falta de gol de sus delanteros y cree que es ‘difícil’ que los amarillos recuperen terreno en la etapa. “El rendimiento de los jugadores es inexplicable y se puede suponer que ahí sucede algo. La actitud está opacada. Barcelona es un equipo que rinde unos 40 minutos y de ahí entrega las herramientas”, dijo Canessa.

Para Daniel Aguilera, de radio Huancavilca, la culpa de la mala racha la tienen los futbolistas de un plantel que debe ser ‘rejuvenecido’. “En la defensa hay jugadores que no se han consolidado; en el medio campo aún se depende de Matías Oyola, y a Damián Díaz la edad le ha pasado factura. Y ni Nahuelpán ni Juan Ignacio Dinenno han sido los delanteros que se necesitaba”, opinó.

Aguilera añadió: “Al inicio del año parecía que era un gran plantel, ahora vemos que tiene muchas limitaciones. Matemáticamente hay opciones de pelear la etapa, pero en lo futbolístico no lo creo. Barcelona no pudo vencer al Guayaquil City (colista), a Delfín ni a Emelec. Cedió muchos puntos, especialmente en casa. Barcelona está fuera de competencia”.

Para Flavio Perlaza, exzaguero torero, cuatro veces campeón, el discurso de Guillermo Almada ya “no les llega” a sus dirigidos. El Fantasma cree que existen problemas internos. “Hay mucha intranquilidad. Creo que el técnico no tiene la aceptación de los futbolistas y eso no deja que estos se concentren en lo que deben hacer. No hay credibilidad en lo que les dice Almada”, dijo. (D)