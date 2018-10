¿Fichar a Pogba? El FC Barcelona no prevé gastar en el mercado de enero

Barcelona -

El presupuesto del FC Barcelona para la presente temporada no prevé hacer fichajes en el mercado de enero, pero tampoco "se cierra la puerta" a esa posibilidad, afirmó este martes el director general del club catalán, Óscar Grau.

"Este presupuesto no contempla ningún fichaje de jugadores (en el mercado invernal), pero siempre lo digo, un presupuesto es una intención", afirmó Grau en una rueda de prensa para presentar los resultados económicos de la temporada 2017/2018 y el presupuesto azulgrana para la actual temporada.

"Si hay alguna solicitud se estudiará con cariño, el presupuesto no lo contempla, pero se pueden buscar medidas para adaptarse, el mensaje es que no se contempla, pero en criterios de sostenibilidad no cerramos puertas", afirmó el director general azulgrana.

Las afirmaciones de Grau llegan después que en los últimos días, varios medios hayan vuelto a especular con el posible interés del FC Barcelona por el francés Paul Pogba.

El FC Barcelona prevé lograr unos ingresos récord de 960 millones de euros al término de la presente temporada, frente a los 914 millones con los que cerró el ciclo 2017/2018, tal como había adelantado el jueves pasado el portavoz del club Josep Vives.

Los gastos previstos para la presente temporada ascenderán a 929 millones de euros, de los que 633 millones se destinarán a pagar los salarios deportivos en la distintas secciones del club.

De esos 633 millones, 588 irán a parar al fútbol profesional. (D)