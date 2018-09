Jacobo Bucaram: ‘No puedo dar una receta mágica contra incapacidad’

Jacobo Bucaram Ortiz (71 años) lamentó el maltrato de las sedes administradas por la Federación Deportiva del Guayas, que preside Pierina Correa Delgado. El extitular de Federación Ecuatoriana de Atletismo (1985-1996) y del Comité Olímpico Ecuatoriano (1996-1997) expresó su indignación por el estado de dos pistas donde entrenó y compitió: de la calle Hurtado (convertida en un parqueo privado de Fedeguayas) y la de la pista del estadio Modelo, que lleva el nombre de su padre, Jacobo Bucaram Elmhalin. Pide que Fedeguayas revele el presupuesto que tiene para el escenario. Bucaram no cree que Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, tenga la capacidad para pedirle cuentas a Correa sobre las instalaciones maltratadas.

¿Qué opina del estado de los escenarios deportivos que administra Fedeguayas?

Federación Deportiva del Guayas tiene un patrimonio monumental que debería generar un rendimiento deportivo y paralelo a ello generar ingresos para poder mantenerlos, que es lo que siempre se ha hecho en otros escenarios de la provincia. ¿Para qué llegan al espacio directivo si no tienen la capacidad para poder manejarlos, administrarlos y hacerlos producir? Es necesario que se hagan productivos los escenarios. En ellos se pueden planificar eventos para generar recursos para Fedeguayas. Y los escenarios deben estar aptos para ser utilizados.

¿Qué se debe hacer para cambiar esta situación?

Es vital conocer el monto del patrimonio que tiene Fedeguayas en sus instalaciones. Hay que tener ese detalle y ahí vamos a poder observar que es algo cuantioso, nada raro sería que ascienda a millones de dólares. Hay que conocer cuánta es la rentabilidad que se obtiene del patrimonio.

¿Qué siente al ver maltratada a la pista atlética Víctor Emilio Estrada (calle Hurtado) donde usted surgió?

Es algo que me indigna. Se le falta el respeto a la pista Víctor Emilio Estrada porque la han convertido en parqueadero de vehículos. De esa pista surgieron una gran cantidad de deportistas de alto nivel y tiene un rango de acción para que mucha gente pueda entrenarse ahí. Además, ofende a Víctor Emilio Estrada, que fue un gran dirigente deportivo, así como también a los atletas que salieron de esa pista.

¿Ha visto cómo está la pista atlética del estadio Modelo, que lleva el nombre de su padre (Jacobo Bucaram Elmhalin)?

He tenido información (del estado) por personas que tienen conocimiento cercano. Yo no asisto a esa pista.

Es evidente que la carpeta está deteriorada. Me siento indignado de la forma en que se está tratando una pista que lleva el nombre de mi padre. No quiero creer que esto se deba a connotaciones de carácter político.

Como expresidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) y también del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), ¿qué solución propone respecto a la actual administración de Fedeguayas?

A quienes les toca proponer las soluciones es a los dirigentes que se han metido en camisa de once varas. No le puedo dar una receta mágica para (frenar) la incapacidad. Eso es imposible.

Andrea Sotomayor, secretaria de Deportes, dice que pedirá explicaciones a Fedeguayas, pero el antiguo Ministerio del Deporte mantiene cerradas y abandonadas las piscinas del Centro Cívico ¿qué opinión tiene de esto?

Desconozco quién maneja esas piscinas, pero no creo que la persona más idónea para dar soluciones o recomendaciones sea alguien que no conoce nada de deporte. La secretaria del Deporte también fue una funcionaria del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ella no ha administrado nunca algo de carácter deportivo, no puede darle soluciones a algo que no conoce. Pedir cuentas es fácil, ser fiscales es fácil. Aquí lo importante es buscar el desarrollo del deporte ecuatoriano. (D)