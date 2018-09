Jorge Delgado Panchana: ‘No se trata solo de que las piscinas tengan agua’

A criterio de Jorge Delgado Panchana, presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación (FENA), el estado de los escenarios de natación que administra la Federación Deportiva del Guayas torna imposible que la urbe sea elegida actualmente como sede de algún campeonato internacional absoluto de ese deporte.

Aquella situación ya se puso de manifiesto este mes, con la realización de la 38ª Copa del Pacífico, que tuvo como base el club Diana Quintana y no la instalación mundialista de la Piscina Olímpica. “No se trata solo de tener agua (en las piscinas)”, dijo a este Diario el doble campeón panamericano y finalista olímpico en Múnich 1972, en respuesta a Rosa Edith Rada, administradora del organismo provincial.

¿Por qué no se eligió a la Piscina Olímpica como sede de esta Copa del Pacífico?

El complejo Garay-Vallarino no está actualizado. Fue construido en 1982 (la piscina que está sobre José Mascote; la original, de 1939, es la que da hacia Hurtado), para el Mundial; pero no ha sido modernizado. En esa época, por ejemplo, no había la prueba de 50 metros. Debería entonces ya haber sido alzado el piso para que quienes controlan puedan ver la partida de los 50 m. Además, las luces no son las adecuadas para un evento de ese tipo (internacional). En general, tenemos problemas con el escenario en sí, porque no está actualizado. Las normas de la Federación Internacional de Natación se actualizan a diario y la federación (local) no se ha mantenido a la par.

¿Siguen aptas esas piletas para una competencia de tipo mundial o al menos en el orden sudamericano?

Si se hacen las modificaciones correspondientes, sí. Pero no actualmente. Mientras no se modernicen o actualicen de acuerdo a los reglamentos FINA, no se pueden hacer eventos internacionales; nacionales, los que quieran.

¿Es suficiente con la calidad del agua en este tipo de escenarios como declaró la administradora de la FDG, Edith Rada?

No solamente se debe tener agua. Lo básico, lo principal es tener en un escenario lo que corresponde para la práctica de un deporte de manera segura. Uno se puede cortar, se puede caer, se puede lastimar. No solamente es tener agua; sino darle al usuario, al nadador, al clavadista, la seguridad de que no sufrirá

un accidente a causa de un mantenimiento inadecuado.

¿Qué incidencia ha tenido la falta de mantenimiento de estos escenarios en que en Guayaquil no se dispute al menos un campeonato sudamericano desde 1978?

Han pasado 40 años y todo ha cambiado. Las plataformas de clavados tienen otras medidas en favor del desarrollo del deporte y el deportista. Tiene que haber una modernización de los equipos de acuerdo a los estándares de la FINA.

¿Hay la intención de organizar próximamente un certamen internacional?

Esa es nuestra intención (por parte de FENA): hacer un campeonato sudamericano de natación en Guayaquil, pero se tienen que actualizar los escenarios. Si eso no ocurre, difícilmente la Confederación Sudamericana de Natación (Consanat) nos vaya a avalar. Recuerde que cuando se dan estos eventos viene un veedor de la institución internacional a revisar baños, cuarto de máquinas, filtros, la caseta de control, camerinos, las luces... Vienen delegaciones foráneas que deben tener un escenario acorde al certamen.

¿La solución radica más en presupuesto o gestión?

Debe haber la intención de un directivo de mantener un escenario. Si bien no tiene que estar al ciento por ciento, sí debe estar actualizado acorde al torneo. Hay una serie de cosas que faltan y que son básicas. La responsabilidad es de todos: tanto de quien no hace como de quien no exige que se haga. (D)