Isidro Romero quiere ser presidente de Barcelona

Isidro Romero, de 79 años, ha sido presidente de Barcelona Sporting Club en tres periodos. Pero en el último, de 2005 a 2006, apenas pudo cumplir un año y 24 días en el cargo, pues envió su carta de renuncia desde España, donde ha estado radicado en los últimos años.

No obstante, Romero regresó a Ecuador y con él su deseo de ser presidente de los canarios otra vez. “Ya estoy de vuelta a Ecuador, no lo sé (si sería presidente). Barcelona me dio tanto y estoy pensando y viendo qué voy a hacer. La edad no impide a nada, es un tema mental. No descarto nada. Me encantaría volver a ser presidente de Barcelona”, dijo ayer en una extensa entrevista concedida a radio Huancavilca.

Frente al bajón futbolístico que sufre el equipo amarillo en el torneo nacional, Romero comentó: “No creo que haya crisis, a (José) Cevallos (actual presidente de Barcelona) le tengo un gran cariño al igual que Alfaro Moreno (vicepresidente actual) y yo creo que se tiene que hacer un análisis por parte de la dirigencia”. Romero tuvo la oportunidad de conocer a ambos dirigentes cuando estos eran jugadores de Barcelona durante su mandato.

Pero en el aspecto económico sí criticó a Pepe Pancho Cevallos: “Es una barbaridad (el déficit). Cevallos, cuando llegó a la presidencia, dijo que iba a bajar las deudas. Él debe certificar que la deuda llega a $ 40 millones. Yo no lo podría creer, porque no se ha hecho una inversión. ¡No se ha hecho un estadio!”, dijo.

Incluso, el empresario evidenció cuál sería su plan si capta la directiva. “Si yo llegara a la presidencia de Barcelona no me preocuparía en lo absoluto (por invertir), porque hay instrumentos financieros. El que diga que va a pagar la deuda es un estúpido. No hay forma, eso es una quimera, pero hay formas de eliminar ese famoso pasivo”.

Romero, en sus primeros mandatos, ejercía influencia en la Ecuafútbol, también aprovechó para reprochar las palabras del adiestrador Guillermo Almada, quien por el caso de Michael Arroyo (a quien no se le trató apelación) dijo que el club no tiene representación en Ecuafútbol. El exdirectivo declaró: “Sabemos que Barcelona no tiene representación en la Federación. Yo a un técnico no le permitiera que dijera eso, que se dedique a entrenar. Que diga que Barcelona perdió peso político en la FEF eso ya se sabía. Barcelona mandaba y por eso se logró todo lo que se hizo. A Barcelona lo respetaba”.

El Catalán, quien advierte que se quedará más tiempo en Ecuador, tampoco descarta que pueda volver a la política, e incluso candidatizarse a presidente de la República en 2021. Sobre ese tema dijo: “Tengo mucha fuerza por hacer cosas por mi país. Cuando me preguntan ser candidato a la Alcaldía o presidente, digo que mi mente está abierta y tengo que pensar qué hacer”. (D)