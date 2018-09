Hernán Darío Gómez no quiere que la Tricolor tenga partidos de visitante

Bajo el argumento de que hay “poca credibilidad” en la Selección, el técnico Hernán Darío Gómez manifestó que por el momento no quiere que la Tricolor tenga partidos amistosos en condición de visitante y que desea que estos sean en un territorio neutral.

Así lo afirmó Bolillo Gómez la noche del miércoles al arribo del combinado ecuatoriano, tras los amistosos ganados a Jamaica y Guatemala, que se realizaron en Estados Unidos.

“Yo lo tengo muy claro y he hablado con el presidente (Carlos Villacís). Él tiene conocimiento (de su postura). En una época de inicio, en donde hay un poquito de no credibilidad en la Selección, vamos a jugar mano a mano, no le vamos a dar la cara a nadie en su plaza”, expresó el Bolillo.

El colombiano indicó que en la actualidad los integrantes de su escuadra no están “ni para oír cosas malas, ni buenas”, sino estar “tranquilos”.

“Vamos a jugar en un campo neutro para que todos nos estemos armando bien. No vamos a ser los que nos vamos a meter en una jaula; así, no. Vamos a jugar donde tengamos que jugar. Estamos en un momento de ser neutros, de estar por fuera, de conocernos, de no oír cosas ni buenas, ni malas, sino estar tranquilos”, expresó el colombiano.

Asimismo, el adiestrador indicó que por el momento prefiere no convocar a elementos que actúan en Europa, como el caso de Antonio Valencia, lateral del Manchester United.

“Muchas veces las selecciones son el reflejo del país, pero hay veces que el país toma la alegría y la historia de una selección. Prefiero que los jugadores de Europa (como Antonio Valencia) sigan con su continuidad allá. A veces uno los trae y esos viajes largos no les convienen”, manifestó el seleccionador nacional tras su arribo al aeropuerto de Quito. (D)