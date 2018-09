Ir al Manchester City fue una de las mejores decisiones de mi vida, dice David Silva

En una entrevista para la BBC con el exfutbolista inglés Gary Lineker, el español David Silva explicó los motivos que lo llevaron a dejar el Valencia y firmar por el Manchester City, lo que catalogó como "una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida".

"El City me quería. Me llamaron desde diciembre y me pidieron que jugara con ellos. Pensé '¿quién me quiere?' El City me quiere, así que allí me iré", dijo Silva que prefirió a los 'ciudadanos' antes que el Real Madrid y Barcelona.

El español señaló que la causa principal de su marcha fue el divorcio de sus padres. "Por aquel entonces yo vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando. Era el momento adecuado para alejarse de allí, de España, y vivir una nueva experiencia. Resultó que hice el movimiento correcto", indicó.

El 'canario' definió a Guardiola como "un genio del fútbol". "Ve las cosas antes de que sucedan y eso es una ventaja, un plus. Algunos de mis entrenadores se enfocaban más al ataque, otros más a la defensa, pero él abarca todo el campo. He aprendido a ser más paciente en el campo", señaló.

Silva llegó al Manchester City en el 2010, procedente del Valencia. Con los ciudadanos ha disputado 346 partidos oficiales, donde ha marcado 61 goles y suma un total de 116 asistencias; convirtiéndose en un símbolo del club.