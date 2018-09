Federación Ecuatoriana de Fútbol y ‘Bolillo’ ‘devalúan’ la Copa América 2019

La participación de la Tricolor en la Copa América 2019 fue la razón principal que expuso Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en agosto pasado al anunciar el fichaje del técnico Hernán Darío Gómez.

“¿Ustedes (les dijo a los periodistas el mes pasado) creen que debíamos estar cruzados de brazos durante 6 meses? Habría sido una irresponsabilidad no contratar al técnico” sin saber si él permanecerá en la Ecuafútbol tras las elecciones de enero próximo. Según Villacís: “Cuando iba por la calle, la gente me preguntaba cuándo íbamos a contratar al DT, ellos (los aficionados) son los que más me preocupan”.

Pero tras la ‘urgencia’ de fichar a un estratega para la Selección, a su arribo el Bolillo tuvo un punto de vista distinto al directivo: “Voy a utilizar la Copa América 2019 para preparar la eliminatoria en Catar”, dijo el colombiano y agregó que la obligación no es el certamen de Brasil sin la edición 2023 (en Ecuador, pese a que su vínculo laboral es hasta 2022).

Ahora, también para Villacís la prioridad no es el torneo de selecciones más antiguo del planeta, que significará el debut oficial de Gómez, sino el posterior: la eliminatoria.

“En mi criterio, la Copa América es un torneo importante que está en el camino a la Eliminatoria sudamericana. La meta, ustedes (los periodistas) han visto que nuestro slogan es (el Mundial) Catar 2022. La meta es esa”, expresó Villacís, quien aún no define si irá por la reelección, el martes pasado.

“Los amistosos que se nos presenten en las fechas FIFA y la Copa América son compromisos que están en camino hacia Catar”, insistió Villacís ante la consulta si la primera prueba de fuego de Gómez será en Brasil 2019. Pero a criterio de dos periodistas consultados por este Diario, en la Ecuafútbol se menosprecia a la Copa América porque Ecuador “no está preparado” para lograr resultados lejos de la altura.

“Sorprende que el presidente de la FEF desestime un torneo tan importante y tan antiguo en el que nunca hemos sido protagonistas. Hay que ir a apostar porque son torneos internacionales, reconocidos. No se puede decir que no es prioridad”, dijo Mario Canessa, analista de radio Caravana. “La Copa América no puede ser usada como un laboratorio, hay que ir a ganarla o a llegar a instancias mayores. Es una equivocación que no ir a pelear por un torneo internacional”, añadió.

Y para Xavier Zevallos, de la emisora capitalina Redonda el argumento de la FEF surge porque no “existe preparación” para competir fuera de Quito. “Esto se viene dando en los últimos tiempos. Ecuador solo tiene el objetivo de llegar al Mundial, pero no el de evolucionar en certámenes que se juegan fuera de casa. Por eso nos dicen que la Copa América 2019 no es importante”. (D)