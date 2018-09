Galo Vásquez y Ecuador Figueroa, más allá del Clásico del Astillero

Que “en un Clásico del Astillero no hay ganadores por adelantado y a veces hasta quien mejor llega, pierde”, fue el único acuerdo que tuvieron –luego de una charla llena de remembranzas, risas y entretenidas discrepancias– Galo Vásquez y Ecuador Figueroa.

Ambos notables exfutbolistas de Barcelona y Emelec, respectivamente –Vásquez durante doce temporadas y Figueroa en tres etapas–, se reunieron antes de la 222ª edición del duelo más trascendental del balompié ecuatoriano para volver a ‘defender’, esta vez desde una grada, a los clubes de los que además se reconocen como hinchas acérrimos.

“Creo que fue en los años 80 cuando Barcelona afianzó una supremacía (de victorias) sobre Emelec que a la fecha aún se mantiene”, lanzó Mafalda Vásquez, quien se unió a los canarios, procedente de su natal Esmeraldas, en 1978 y fue titular hasta 1989. En ese lapso el talentoso exvolante, que se retiró en Delfín, figuró en plan estelar en la década de mayor gloria nacional de los toreros, con los que fue cinco veces campeón y dos veces subcampeón entre 1980 y 1989.

“No es tan así; es cuestión de épocas”, respondió de inmediato Figueroa, entre risas. El Tiburón se formó en la tienda azul desde los 15 años, pero fue en Liga de Quito donde llegó más lejos como expeditivo y recio zaguero. Regresó a Guayaquil en 1982, mas se marchó en medio de la huelga de jugadores emelecistas del mismo año, antes de su reincorporación final en 1985. Nunca pudo ser campeón, aunque sí logró un vicecampeonato con los azucenas en 1981.

Tanto a Vásquez como a Figueroa les cuesta recordar que, en el Clásico, solo estuvieron frente a frente en la campaña de 1982, dos veces (triunfos azules 1-0). Lo que sí recuerdan muy bien es lo que sentían al defender a sus equipos en los duelos del Astillero. “Era un partido muy especial, como lo sigue siendo. Sería bonito poder volver a jugarlo. Lo haría con mucha felicidad y ganas”, exteriorizó Mafalda, próximo a cumplir 61 años, el 31 de diciembre. Igual opinó, por su parte, Figueroa (65): “¡Volvería mil veces a jugar en Emelec! El Clásico era una cosa de locos”.

Como una “cosa de locos” ven también que, por año seguido, el tradicional compromiso no contará con hinchada visitante, en este caso la de Barcelona, en el estadio George Capwell. “No estoy de acuerdo y no me gusta; pero, ¿qué más se puede hacer para evitar los problemas y los enfrentamientos entre las barras?”, lamentó Vásquez.

Y continuó: “Antes, el Clásico (lo jugó 28 veces) era una fiesta. La gente disfrutaba más, iba al estadio en familia, reunidos entre emelecistas y barcelonistas. La gente bromeaba entre hinchas y no pasaba nada. No sé en qué momento empezó a ser esto así (las barras y la violencia). Quizás por copiar lo que sucedía en otros países, como en Inglaterra con los Hooligans”.

“Los tiempos han cambiado. Las nuevas generaciones no respetan a nadie”, secundó Figueroa (alineó en 19 Clásicos). “Todos nos molestábamos sanamente, como ahora con Galo”, agregó por romper el hielo.

Vásquez no solo se refirió a esa clase de cambios en el Astillero. Con el paso del tiempo ve “un fútbol más táctico” en las recientes décadas: “La gente iba a disfrutar mucho de las habilidades de los jugadores, ahora los equipos se cuidan más. En mi época, había hasta tres delanteros, ahora solo se ve uno en las formaciones. Pienso que se sacrifica un poco el espectáculo; antes había jugadores más hábiles. Por ejemplo, Mario (Maravilla) Tenorio, quien era un espectáculo verlo en la cancha”.

Respecto del compromiso de hoy en el escenario azul, el Tiburón estimó que quien mayor presión tiene es el plantel torero, debido a los dos empates (con Aucas y Macará) y la reciente derrota ante Guayaquil City (0-1) que sufrieron los pupilos de Guillermo Almada en las últimas fechas. “¡Cómo va a perder contra el último, siendo líder y en su casa! Eso le juega en contra (para el encuentro con los eléctricos)!”.

Retirados de la actividad profesional hace tres décadas, ni Vásquez ni Figueroa, aseguraron, se perderán el crucial partido (18:00) en el que, más allá de la hegemonía simbólica, estará en juego el liderato de la segunda etapa del torneo (los canarios tienen 15 puntos; los millonarios, 13). El Tiburón avisó: ¿Perder el Clásico? ¡Cosa fea!”. (D)