Ukles Cornejo, miembro del Tribunal de Apelaciones, justificó su falta en la audiencia

Ukles Cornejo, uno de los miembros del Tribunal de Apelaciones de la FEF que no asistió a la audiencia por el caso de Michael Arroyo y Carlos Arboleda, justificó su falta asegurando que tenía un viaje fuera del país planificado a inicios del mes de agosto.

En diálogo con Diario EL UNIVERSO, Cornejo mencionó: "Yo tenía comprado los pasajes desde el 8 de agosto para mi viaje que era desde el 6 de septiembre (jueves pasado) hasta el 14 del mismo mes; todo eso antes de la convocatoria del Tribunal".

El funcionario además aclaró que lo citaron luego de tener el viaje planificado con los gastos de logística cancelados en su totalidad. "Incluso cuando me notificaron con las audiencias por apelaciones de Olmedo y América de Quito (ambos de la Serie B) para el viernes 7 de septiembre, me excusé porque no iba a estar en Guayaquil y en esa fecha ni siquiera estaban las apelaciones de Barcelona y Macará", sostuvo Cornejo.

El Dr. menciona que son cuatro vocales principales y que todos se han excusado por la ausencia en el Tribunal, además señala que no tienen vocales suplentes ni alternos.

Finalmente, Cornejo lamentó todas las opiniones que se han vertido en su contra. "Se me ha causado un daño moral con esas acusaciones sin conocimiento de causa. Ojalá el directorio de la FEF trate el tema para establecer la verdad de los hechos y que lo haga cuando regrese a Ecuador", concluyó. (D)