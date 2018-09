‘Fuego’ se aviva en Barcelona por caída antes del Clásico del Astillero

El ‘inesperado’ revés que sufrió Barcelona el domingo pasado no hace sino avivar el ‘fuego sagrado que corre por dentro’ de los canarios con miras al próximo Clásico del Astillero, refirió el DT Guillermo Almada.

El entrenador torero calificó de ‘impensada’ la reciente derrota de su elenco en el estadio Monumental ante Guayaquil City (0-1), pero aclaró: “No porque sea Guayaquil City, sino por la fortaleza que veníamos mostrando de locales”.

Precisamente, el equipo albiceleste era el último rival que había doblegado a los amarillos en esta temporada (0-2), el pasado 18 de mayo. Desde entonces, Barcelona protagonizaba una notable racha de 15 partidos consecutivos sin perder.

En adición, el conjunto entrenado por Pool Gavilánez cortó recién una crisis de doce jornadas sin poder vencer, pese a que continúa último tanto en la clasificación de la segunda etapa como en la acumulada del Campeonato Nacional 2018.

“Cometimos una desatención en el inicio del partido”, comentó Almada en cuanto al único gol del City, el domingo, anotado al minuto 5 por el argentino Alexis Domínguez, quien, encima, estrenó su cuenta goleadora en este año. “Creo que fue la única acción clara de gol que tuvieron”.

El estratega uruguayo exteriorizó su disgusto por el planteamiento de la oncena de Gavilánez, quien destinó hasta dos líneas de cuatro jugadores a defender el resultado hasta el final. “A mí no me gusta ese tipo de fútbol, pero no dejo de valorar que para ellos es importante. Contaron con suerte en ciertos momentos, aunque tuvieron méritos al defender”.

El próximo reto de Almada les llevará a él y a sus pupilos al estadio George Capwell, donde se medirán a Emelec, su rival de patio, en una nueva edición del Clásico del Astillero.

“Quienes jugamos al fútbol sabemos el fuego sagrado que nos corre por dentro cuando perdemos un partido y se avecina un Clásico. Quien no se motive para jugar un Clásico, no puede estar en el fútbol. Con Emelec va a ser un partido durísimo, porque tiene grandísimos jugadores”, avisó el DT.

Por su parte, José Cevallos, presidente del club canario, se refirió a la reciente caída como “una situación que nos ha movido el piso a todos”.

“Cuando se pierde de local ante el colista, hay que mejorar muchas cosas. Esperamos recuperar esta semana a todo el plantel (por lesiones y suspensiones) y enfrentar a un gran equipo (Emelec)”.

