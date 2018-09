Ricardo Armendáriz: ‘Eléctricos deben sumar en Ambato si quieren etapa’

“Emelec se entierra” si no suma puntos en la altura ambateña frente a Macará y luego contra Barcelona, consideró el exvolante millonario Ricardo Armendáriz, en la previa del encuentro entre eléctricos y guaytambos que se juega hoy.

El equipo azul, que bajo el mando del técnico Mariano Soso no ha logrado vencer como visitante, apunta hoy a cambiar ese registro ante un rival con el que ya empató (2-2) el pasado 8 de julio, en la primera fase del torneo nacional.

“Si los azules aspiran a pelear esta etapa, deben puntuar ante Macará”, avisó Armendáriz, y sentenció: “Si no lo hacen, le están diciendo a la gente y a sus hinchas que no tienen fuerza para jugar contra los (demás rivales) complicados”.

Según Armendáriz, el duelo en el estadio Bellavista será crucial para el siguiente reto que afrontará Emelec, cuando se mida a Barcelona por el Clásico del Astillero, en el Capwell.

Por otra parte, señaló al mediocampista eléctrico Joao Rojas como un elemento que “no significa ningún aporte hasta este momento” y eso incide en el desempeño del goleador millonario Brayan Angulo.

“Y lo peor es que (Rojas) cree que es bueno y no es bueno; y (Carlos) Orejuela no tiene nivel. Ahí están las dificultades de Emelec. Es un equipo que afuera no puede sacar puntos y (en casa) le ha ganado a rivales débiles porque con los fuertes no ha podido”, dijo el Bocha en el programa City Noticias, de Radio City el viernes pasado.

Desde que asumió el argentino Soso, el 2 de junio, el club azul no ha triunfado de visitante, si bien al momento registra una racha de seis triunfos al hilo en el George Capwell.

Emelec suma 12 puntos y está a tres del líder de la segunda etapa, Barcelona. (D)

Macará

Burrái; G. Corozo, M. Corozo, Manchot, Quiñónez; De Jesús, Cazares, Lucas; Champang, Burzio, Tévez. DT: Paúl Vélez.

Emelec

Dreer; Paredes, Mejía, Vega, Jhonson; Arroyo; Burbano, Orejuela, López Pisano, Rojas; Angulo.

DT: Mariano Soso.

Árbitro: José Luis Espinel

Hora: 12:00

Estadio: Bellavista, Ambato

Transmisión: GolTv