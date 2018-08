Nicolás Massú: Federer y Nadal, en lo más alto de historia del tenis

Nicolás Massú está de visita en el país para jugar en Machala, hoy y mañana, el I Máster Copa Boanerges Pereira (desde las 19:00 en el Club Orense) contra Nicolás Lapentti, el peruano Luis Horna y el argentino Mariano Zabaleta. El chileno, de 38 años, viene desde los 12 a Guayaquil, donde viven un tío y otros familiares. El doble campeón olímpico dialogó con este Diario sobre el tenis actual.

¿Cómo ha evolucionado el tenis desde 2004, cuando ganó el oro olímpico?

Siempre es un deporte que va en mejoría, que cambia. Los tiempos son distintos. La velocidad de la pelota es cada vez más rápida, los jugadores están mejor preparados. Hay que saber adaptarse a las nuevas generaciones.

¿Deben aplicarse nuevas reglas en el tenis?

Es un tema para hablar mucho. Hay cosas buenas, otras no tanto, y otras que quizás haya que probarlas. Cada deporte hace cambios. Pasa en el fútbol, por ejemplo. Uno siempre debe estar dispuesto a escuchar, evaluar y ver si algo es bueno. En el caso del tenis, de a poco debe haber cambios. Por poner un caso, uno trabaja con un entrenador que no puede dar instrucciones desde fuera de la cancha. Es el único deporte en el que sucede eso, ni un gesto técnico. Creo que se puede ir avanzando en eso.

¿El surgimiento de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic es un antes y un después para el tenis?

Son jugadores que han marcado una diferencia importante, que siempre están en las instancias finales. Han hecho historia. Es difícil que un selecto y tan reducido grupo de jugadores gane casi todo durante estos últimos años. Eso no quiere decir que las nuevas generaciones estén más lejos que las de antes; simplemente salieron estos fuera de serie y es difícil de ganarles. Se han mantenido durante muchos años.

¿Ellos tienen sucesores?

Hay varios. Es una cuestión generacional. Cuando se vayan los que están arriba, que pasan los 30 años, llegarán nuevas generaciones. Entre ellos Alexander Zverev. A mí me gusta mucho el canadiense Denis Shapovalov. También están Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime.

¿Qué nos dice del momento del tenis sudamericano?

Pasa por un momento de transición. Quizás no haya tantos jugadores como hace quince años, pero eso no significa que esté mejor o peor que antes. Son momentos que se terminan y a lo mejor en un par de años más vuelve el tenis sudamericano a tener la cantidad de jugadores que tenía antes.

¿El argentino Juan Martín Del Potro es el principal referente en la región?

Totalmente. Del Potro lleva la bandera de Sudamérica por todo el mundo en estos momentos. Hay que aprovecharlo al máximo. Necesitamos un jugador como él. Hoy no nos sobran tenistas que llegan a instancias finales de los majors. Es importante que los jóvenes de Sudamérica lo vean y se digan que si él pudo, otros también. En cualquier instante ganará un Grand Slam.

¿Por qué Federer, con 37 años, sigue en lo más alto del deporte?

Por pasión, por la ilusión de seguir ganando. Ya no juega por dinero ni por obligación, ni porque no hay otra cosa que hacer. Lo hace por querer seguir haciendo historia. Yo me retiré con 33 años, una edad a la que cualquier persona es joven, pero en la que un deportista entra en una etapa final.

Usted le ganó a Federer en 2002.

Lo conozco desde juveniles. Jugamos varias veces. Siempre fue un lujo hacerlo porque veía el avance que tenía. Siempre sentí que este tipo tenía algo distinto. Hablamos del jugador más importante

de todos los tiempos. Mucha gente me pregunta si es el mejor tenista de la historia y yo no tengo duda. Pongo a Federer y Nadal en lo más alto de la historia del tenis. (D)