Carlos Torres Garcés: ‘Hay una ley fatal que impide al DT nacional dirigir a Selección’

A 30 años de la llegada de Dusan Draskovic al balompié nacional para dirigir a la Tricolor durante un lustro –muchos de los futbolistas que clasificaron al Mundial 2002 fueron descubiertos por el montenegrino–, ninguno de los entrenadores nacionales que él formó trabaja en clubes de primera división.

Así lo reconoce Carlos Torres Garcés, uno de sus pupilos, quien en 1991 fue campeón en Venezuela con una Tri sub-17 en la que brillaron Iván Hurtado y Agustín Delgado, que fueron clave en el proceso rumbo a Japón-Corea del Sur.

¿Por qué los profesionales que crecieron bajo la tutela de Draskovic no tienen oportunidades? ¿Por qué no hubo un candidato nacional a conducir a la Selección? Torres Garcés lo respondió ayer en el programa City Noticias, de Radio City.

“Es difícil de entender. No sé si es una ley escrita o una ley fatal que no está escrita que determina que un entrenador nacional no puede ser tomado en cuenta para trabajar como seleccionador o dirigir aquí equipos mayores. Eso me parece surrealista y casi primitivo, porque el conocimiento no está en un solo lugar, es universal. Y en lo que se refiere al fútbol hay un gran número de técnicos ecuatorianos que hace muchísimo tiempo pudieron haber sido responsables de nuestra Selección”, dijo Palillo.

‘Dirigencia ciega’

¿A qué se debe? Así respondió: “Lamentablemente tenemos una dirigencia miope, ciega, que no se da cuenta de que está perdiendo la posibilidad de que entrenadores nacionales, desde la Selección, también puedan emigrar al balompié internacional como lo están haciendo hoy nuestros jugadores”.

Se le recuerda que a los adiestradores locales se los llama como interinos o para puestos sin relevancia. ¿Por qué el gremio de estrategas no protesta?

“El problema es que en el país los técnicos hemos estado divididos, a pesar de haber hecho grandes esfuerzos en los últimos años, especialmente desde la llegada de Dusan. Hemos hecho reuniones, convocatorias a todos, en algunas provincias se han creado directorios, pero jamás hemos podido ingresar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Debe haber una regla que tenga que ver con el trabajo del DT tricolor”, dice el adiestrador campeón con Emelec en 1994.

Palillo se queja: “No hemos podido llegar hasta la conciencia y liderazgo de los directivos para hacerles entender que el fútbol no solo es de jugadores, sino también de técnicos. Tenemos diferentes espacios y niveles, como los formadores por ejemplo. Sin ellos no habría futbolistas como hay ahora y desde siempre. Hay técnicos aquí que pueden dirigir como Dusan, Otto Morcillo, Alfredo Encalada, Carlos Cuvi. Son gente que sabe mucho y diría que en algunos casos más que los extranjeros que vienen”.

En la charla, el esmeraldeño añadió: “Lamentablemente, no se ha podido conformar un grupo de gente (entrenadores) que pueda discutir al mismo nivel con los dirigentes. Y la mayoría tiene temor de represalias si se organizan clasistamente. Aquí se vive reprendiendo al que se considera inferior”.

Luis Chiriboga

Sobre ese aspecto, Torres Garcés recordó una experiencia: “Yo estuve en la era de Luis Chiriboga (como presidente de la FEF), una época oscura para el deporte ecuatoriano, casi seis años sin dirigir porque me enfrenté a él cuando en 1988 o 1989 este dirigente dijo que había que ‘blanquear’ a las selecciones nacionales. Lo enfrenté con argumentos, no con groserías. Después (el tiempo) nos dio la razón a Dusan y a otros técnicos, porque hemos ido a tres mundiales y competido a un nivel futbolístico distinto por el trabajo hecho en los últimos 30 años con Dusan”.

Sobre si afecta a los DT nacionales la campaña de Pool Gavilánez en Guayaquil City, dijo: “En todo el mundo hay un equipo que va último. El partido con Liga (Q) lo jugó muy mal, pero sobre este equipo, en la primera parte del torneo, yo le dije a Pool que me agradaba que aunque fuera perdiendo se viera una idea, porque habla de su capacidad”. (D)