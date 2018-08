Liga de Quito, en un juego clave ante Guayaquil City

Quito -

Un sabor no muy dulce dejó en Liga de Quito el 1-0 sobre Deportivo Cali, en la ida de octavos de la Sudamericana, y ello no solo porque logró una mínima ventaja, sino que la desazón también llegó debido a que hay algunos futbolistas con dolencias de cara al partido contra Guayaquil City –a jugarse hoy– por el torneo local, donde el albo no la pasa muy bien.

El juego ante los ciudadanos es de vital importancia para los universitarios, quienes han dicho que “el objetivo es ganar el título sin finales”, para lo cual deberán ser primeros en la segunda etapa, igual como lo hicieron en la primera.

Pero esa meta parece complicarse fecha a fecha, sobre todo por su accionar poco convincente. El albo apenas tiene una victoria en cinco partidos. Luego, perdió otro juego y empató tres; el último, contra el colista Técnico Universitario, que le hizo pasar una mala tarde.

Guayaquil City, en cambio, entrará a la cancha del Christian Benítez ‘más tranquilo’, después de saber que no descenderá a la Serie B, aun si continúa en el penúltimo lugar de la clasificación general. La mayoría de la dirigencia ecuatoriana decidió que no haya pérdida de categoría en la A.

En el tema de los lesionados azucenas, el caso más grave es el de José Quintero. El lateral derecho sufrió una distensión de ligamentos de la rodilla derecha y estará alejado de las canchas unas tres semanas, se informó desde el club. Édison Realpe, de pocas oportunidades este año, lo reemplazará.

Además, el centrocampista Jefferson Orejuela y los hermanos Julio: Anderson y Johan, ambos volantes ofensivos, tienen una sobrecarga muscular, y es probable que descansen. Estas bajas se unen a la de los zagueros Horacio Salaberry y Andersson Ordóñez, aunque este último ya trabaja en lo físico.

El ciudadano Michael Hoyos aseguró estar concentrado en el partido contra Liga de Quito, y apuntó que deberán terminar “con el déficit de gol” para alcanzar una victoria. (D)

6

puntos y es séptimo

Liga de Quito no cumple una buena campaña en la segunda etapa, donde tiene ese puntaje; si hoy no gana, puede complicar sus aspiraciones. Guayaquil City acumula 3 unidades.

Guayaquil City

Frascarelli; Madrid, Hurtado, Quiñónez, Portocarrero; Sambonino, E. Caicedo; Hoyos, Perlaza, Mancilla; W. Caicedo. DT: Pool Gavilánez.

Liga de Quito

Gabbarini; Realpe, Guerra, Pellerano, Cruz; Intriago, Vega; Angulo, Rodríguez, Guerrero; Anangonó. DT: Pablo Repetto.

Árbitro: Luis Quiroz.

Hora: 16:00.

Estadio: Christian Benítez.

Transmite: Goltv.