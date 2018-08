Marcelo Bielsa se disculpó con Hernán Crespo, ¡20 años después!

El actual entrenador del Leeds United de la Championship de Inglaterra (segunda división), Marcelo Bielsa, en rueda de prensa se disculpó públicamente con el exfutbolista de la selección argentina Hernán Crespo. El estratega aseguró que es "uno de los errores que no me perdono".

"A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante que fue Crespo. Lo dirigí en dos momentos: cuando estaba madurando y cuando ya había madurado", comenzó diciendo el exDT de la 'albiceleste'.

"Cuando él (Crespo) estaba madurando yo una vez le dije que era un jugador maduro, pero yo le estaba mintiendo", aseguró Bielsa, quien también admitió que lo hizo para fortalecer su autoestima. Inmediatamante dijo que le había asignado una característica que "yo no pensaba que tuviera".

En su segunda etapa en Argentina, se encontró verdaderamente con un jugador más maduro. "Cuando pasó el tiempo y Crespo maduró verdaderamente, yo le dije: qué madurez actual la tuya. No eres el mismo de antes". Bielsa menciona que causó una confusión en el jugador, quien le replicó: "¿Cómo? Si usted me había dicho antes que ya era un jugador maduro, entonces usted me engañó", le dijo el futbolista.

El 'Loco', como se conoce popularmente al estratega, ofreció públicamente sus disculpas porque sostiene que defraudó al jugador con ese comportamiento.

-Respuesta de Hernán Crespo-

El exfutbolista al enterarse de las declaraciones de su exDT, publicó una carta abierta en su cuenta de Twitter dirigida a Bielsa haciendo referencia a sus declaraciones; en la cual acepta las disculpas que le ofreció el pasado jueves en rueda de prensa.

"Hoy lo hago público porque me llegaron sus palabras en el Leeds. Por supuesto, Marcelo, acepto sus disculpas", escribió el jugador.

Gran anécdota de Marcelo Bielsa sobre Hernán Crespo. pic.twitter.com/vQETgegO1V — Xavier Segovia (@xaviersegovia32) 24 de agosto de 2018