Eduardo Hurtado: Jhon Cifuente necesita alguien que le dé una cachetada

Eduardo Hurtado conoce a fondo a Hernán Darío Gómez porque tuvo al Bolillo como entrenador en la Tricolor, en el primer ciclo del colombiano en el combinado nacional. La relación entre ambos se truncó en agosto del 2000, cuando el atacante llegó tarde a una concentración. El DT fue informado por el preparador físico Elkin Sánchez y el técnico ordenó que al Tanque y a Jimmy Blandón no se les permita entrar.

En abril del 2002 Hurtado le contó a EL UNIVERSO que un mes después del suceso le explicó al Bolillo que estaba cenando con su esposa y con Blandón. “(Gómez) me dijo que comprendía que compartir con la familia era muy importante, y me aseguró que ya no iba a pasar nada”. Pero ni él ni el volante volvieron a ser citados.

“Ellos creyeron que nos fuimos a tomar cerveza, a andar con mujeres. Si hubiera sido así, yo ahora no estuviera con mi señora”, aclaró hace 18 años el Tanque. Con ese antecedente el exgoleador se refirió al tema de Jhon Cifuente, excluido del primer llamado del Bolillo por atrasarse en llegar a la Casa de la Selección, el domingo pasado.

“Lamentablemente Milton Rodríguez (preparador de arqueros) y Elkin Sanchez (PF) lo mal informaron (al Bolillo), le dijeron cosas que no sucedieron. Es triste, pero ya pasó mucho tiempo y las heridas sanaron. Pero lo de Cifuente me apena mucho, no sé por qué llegó tarde sabiendo que tuvo un problema anterior. Le dieron una oportunidad y debió ser el primero en llegar”, dijo el Tanque ayer en el programa City Noticias de Radio City.

Agregó: “Cifuente es un gran jugador, un gran delantero, y si deben jalarle las orejas deben hacerlo una vez más. Es joven, pero si no tiene que estar en la Tri que no esté porque debe aprender de alguna manera. Ahora el Bolillo no lo llamará, pero si debe volver seguro lo hará con profesionalismo”.

Consultado por qué para algunos futbolistas es complicado acatar medidas disciplinarias, Hurtado opinó: “No sé si los chicos ahora no tienen una persona que esté cerca de ellos y les pueda hacer ver toda estas cosas. Uno puede ser jugador de futbol, pero siempre necesitará alguien que lo mantenga con los pies sobre la tierra”.

“Creo que Cifuente no ha encontrado o no tiene cerca una persona que le diga ‘pon los pies sobre la tierra. Has marcado muchos goles, te llevaron a la Tri, vas a estar en la mira de muchos empresarios que te llevarán al extranjero’. Quienes deberían decírselo no se lo dicen. Creo que lo único que hacen es adularlo”.

Hurtado añadió: “También fui joven y sobre la marcha aprendí. Tuve en mis padres y esposa el respaldo para estar con los pies en la tierra y así poder conseguir lo que quería. (Ríe). Cifuente necesita alguien que, como se dice popularmente, si debe darle una cachetada para que se despierte y se dé cuenta todo lo que tiene y lo que puede perder, se la pegue. Eso para que esté en la Tri y sea un aporte importe”.

Hay dos tipos de personas: las que te hacen ver la realidad, como un hermano, la esposa, un mejor amigo. Y hay los que dicen ‘no vayas, quédate vacilando acá, quédate en la esquina que tú eres un goleador’.

Eduardo Hurtado, exgoleador ecuatoriano

