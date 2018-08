¿Vender a Paul Pogba será la solución del Manchester United?

Manchester -

La decisión del técnico del Manchester United José Mourinho de darle la capitanía al francés Paul Pogba al inicio de la temporada, durante la ausencia del habitual capitán Antonio Valencia, fue notable en la derrota 3-2 en Brighton.

Mourinho creyó que al darle el brazalete había puesto límite a las crecientes conjeturas sobre la continuidad del francés en el club inglés.

Pero recientes declaraciones del propio Pogba y su locuaz agente han provocado la incertidumbre.

Tras la derrota en la segunda jornada de la Premier League el domingo, Pogba reconoció que “su actitud no fue la correcta”.

Su desprolijo partido desató críticas por doquier. Uno de los jugadores más importantes de la era reciente, Paul Scholes, se lamentó por “la falta de líderes en el equipo”, claro reproche al jugador que costó 116 millones de dólares procedente de la Juventus.

Ello provocó un par de tuits el martes Mino Raiola, el agente de Pogba. Dijo que Scholes “no reconocería a un líder si tuviera a Winston Churchill enfrente”. Fue una referencia al primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba

— Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 de agosto de 2018