[OFICIAL] Liga Profesional 2019: con 16 equipos, incluidos los que deberían descender

Que "se ha roto la unión" de la Liga Profesional declaró este martes Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, al abandonar -al igual que dirigentes de otros cuatro clubes- la reunión del Consejo de Presidentes que se desarrolló desde las 11:00 en un hotel al norte de Guayaquil, donde se decidió el nuevo formato del campeonato 2019.

Ganó el Plan A de la LigaPro, que consiste en disputar 30 fechas y que los 8 mejores clasifiquen a los llamados playoff.

De los 24 clubes profesionales, 15 votaron a favor de la propuesta de la Liga Profesional de aumentar de 12 a 16 los participantes de la Serie A para el próximo año, manteniendo en la máxima división a los dos últimos que debieran descender al final de este año. La serie B se jugará con 10 equipos, también sin descenso al final de este año.

Cinco equipos se abstuvieron

Estos fueron El Nacional, Independiente, Deportivo Cuenca, Macará y Delfín, dos apoyaron una alternativa presentada por Barcelona y Liga de Quito fue el único equipo sin representantes en la cita.

El desacuerdo fue anticipado por Miller Salazar, presidente de Macará, quien denunció amenazas contra su vida por oponerse a que en el 2019 se juegue con 16 equipos la serie A y 10 en la B.

Esa idea también fue expresada por Michel Deller, dirigente de Independiente del Valle: "Pensamos que no es conveniente cambiar las reglas en un campeonato vigente. La mayoría de los equipos de la B quiere que se aumente a 16 equipos, están en su justa aspiración. Pero nos retiramos (de la reunión) porque no estamos de acuerdo con que se violen las reglas de juego. Eso se tenía que hacer a inicios de un campeonato, no cuando estamos ya a más de la mitad".

Con cinco clubes que se han retirado de la reunión y la ausencia de Liga de Quito, 18 equipos apoyaron el plan A de la Liga Profesional para que el torneo 2019 se juegue con 16 participantes, incluyendo a los dos últimos que deberían descender y que solo serán amonestados con multa económica, según adelantó un dirigente de Aucas, antes del anuncio oficial de parte del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, quien confirmó que los peores equipos de las series A y B se mantendrán en sus categorías, solo penalizados con una multa.

Sobre los disensos, Loor comentó: "es normal que no todos estén de acuerdo con las propuestas, estamos en democracia. Ojalá todos se entusiasmen con el nuevo torneo. Nuestra idea es mejorar el sistema de campeonato. No buscaremos polémicas, vamos a conversar con todos los clubes sobre el nuevo sistema".

El formato de la Liga Profesional contempla la participación de 16 equipos

El plan A contempla la participación de 16 equipos y la disputa de una sola fase de todos contra todos, iniciando la ronda de ida (15 fechas) del 10 de febrero al 26 de mayo y los partidos de vuelta (15 fechas más) del 7 de julio al 3 de noviembre, luego de lo cual se jugarían los Playoff.

A esa fase clasifican los 8 mejores para disputar enfrentamientos directos entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto, desde cuartos de final, avanzando a las semifinales y finales.

Los Playoff arrancarían el 24 de noviembre y terminarían el 15 de diciembre.