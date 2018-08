Luigi Pescarolo: Sudamérica está atrasada en el fútbol de mujeres

Luigi Pescarolo Icaza (guayaquileño, 47 años) obtuvo su título en la escuela de técnicos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el grado de Entrenador Nivel II a través de la Real Federación Española de Fútbol. Con ese aval es el DT de la Tricolor sub-18 de damas.

El también preparador físico y exjugador de segunda y tercera división en clubes argentinos y españoles cree que el desarrollo del balompié femenino en el país tendrá un empuje cuando en el 2019 no solo los equipos de la serie A tengan planteles de mujeres, sino también los de la B.

¿Por qué el fútbol, el deporte más popular del mundo, no genera interés en el público de Ecuador cuando se trata de damas?

Esto no solo es en el país, sino en toda Sudamérica. El ejemplo que tenemos es el Mundial sub-20 (en Francia), donde Brasil, que es potencia, quedó eliminado en primera ronda (último, con apenas un punto). En Latinoamérica hay un problema generacional y de estructura, como por ejemplo el machismo arraigado en la sociedad que no permite que la mujer tenga el mismo desarrollo que los varones en la parte deportiva.

¿Cuán atrasado está el país respecto a la masificación y desarrollo del fútbol femenino?

Insisto, el problema no es solo aquí. En Sudamérica estamos muy atrasados en el desarrollo del fútbol femenino. Colombia está un poquito adelante de nosotros; Bolivia creo que está en un menor nivel; Paraguay y Uruguay recién están empezando. Venezuela iba bien, pero se ha quedado por los problemas económicos que conocemos.

¿El torneo nacional de damas está bien organizado?

Sí, yo lo sigo. No estamos tan mal como se cree. Está bien organizado y se lo puede mejorar con lo que se está haciendo y lo que está por llegar (la liga femenina 2019).

¿Afecta a la autoestima de las jugadoras de Ecuador por ir a torneos extranjeros y recibir goleadas?

Tomamos la selección antes de los Juegos Odesur (entre mayo y junio pasado) y ahí logramos algo histórico: se ganó la medalla de bronce. Las jugadoras de ese combinado fueron parte del proceso (anterior). El trabajo estuvo bien adelantado y lo que hicimos es darle un plus competitivo que necesitaban. Ellas tenían una carga emocional bastante fuerte, pero esto se supera y se mejora; con esa medalla, ellas demostraron que podían hacerlo y que no eran tan malas como el mundo creía.

Se les pide a los clubes de la serie A tener planteles femeninos. ¿Cree que es válido que eso sea una obligación y no que cada club lo fomente, más cuando tienen problemas económicos?

La Conmebol exige que todos los clubes tengan un equipo femenino. En el 2019 serán solo los de la serie A y al siguiente los de la B. Esto servirá para tener más jugadoras y que haya más trabajo. Por ejemplo, Emelec ya está trabajando en eso y Guayaquil City también. En Quito creo que los equipos están mejor organizados.

¿Se puede decir que por ser hombres los dirigentes de los clubes no apoyan al balompié de mujeres?

No, para nada. También hay dirigentes mujeres y no pasa por ese tema. Esto (la falta de apoyo) se da por dificultades económicas que hay en el país y que no las podemos tapar ni esconder. No existe ese tipo de discriminación.

¿Qué objetivo tiene con la Tri femenina?

Con la medalla de los Odesur clasificamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud (en Buenos Aires, en octubre). Eso nos llena de orgullo y responsabilidad. Esto es un Mundial porque irán los mejores equipos de diferentes confederaciones y vamos a aprender mucho. Esta Tri (sub-18) será la base de la sub-20, con la que queremos llegar a la Copa del Mundo, y también en las mayores.

¿Qué experiencia le deja ser DT de la selección de mujeres, hay diferencias respecto a dirigir a varones?

Las diferencias futbolísticas dentro del campo no les damos importancia. Yo le digo a las jugadoras que nosotros entrenamos a futbolistas, no importa el género que tengan. El campo es el mismo, el número de futbolistas igual, el balón, las reglas y los niveles competitivos son los mismos. Debemos mejorar en las mujeres la fundamentación técnica, en la capacidad coordinativa y la motricidad.

Jorge Delgado, presidente de la FENA le dijo a este Diario que Ecuador es un país enfermo de fútbol, ¿qué opina de esto?

Yo creo que somos un país futbolizado, hay otros deportes como el tenis, la natación, aquí lo principal es apoyar y fomentar el deporte. (D)