Jonathan Caicedo, virtual ganador de la Vuelta a Colombia

Quito -

"Hemos hecho casi todo para festejar y ahora solo esperamos estar bien en los últimos 100 kilómetros", declaró un emocionado Jonathan Caicedo (Team Medellín), este sábado, luego del cierre de la etapa 12 de la edición 68 de la Vuelta a Colombia, competencia que el ciclista ecuatoriano es el máximo favorito para ganarla.

En la jornada sabatina, donde los 'escarabajos' corrieron 201 kilómetros entre Puerto Boyacá y La Unión, el carchense ingresó en séptimo lugar, a 32 segundos de Salvador Moreno (Supergiros), ganador de la penúltima carrera con un tiempo de 5 horas, 35 minutos y 57 segundos.

Caicedo, de 25 años, pese a reducir su ventaja de 50 a 41 segundos sobre Juan Pablo Suárez (EPM), en la clasificación general, no ve peligrar su liderato en la última etapa, a la cual se denomina 'el paseo del campeón' y que se correrá este domingo en un circuito de 100 km en Medellín. Tercero es Óscar Sevilla (Team Medellín), a 59 segundos.

"No me ha ido bien en los cierres de las carreras, he perdido bonificaciones, pero estamos fuertes para ganar la Vuelta. El equipo (Team Medellín) ha dado todo por mí y no les puedo defraudar", declaró el tulcaneño, nacido en la parroquia Santa Martha de Cuba.

El 'escarabajo' ecuatoriano se adueñó de la punta en la cuarta etapa, corrida entre Manizales e Ibagué, el pasado jueves 9 de agosto, y desde entonces se ha mantenido en la cima de la general; mas, no ganó ni una sola etapa.

Caicedo ha recorrido los 1.971 km, de los 12 días de carreras, en un tiempo de 48 horas, 02 minutos y 45 segundos.

Si logra mantener el primer lugar, Jonathan Caicedo será el primer ecuatoriano en ganar una Vuelta a Colombia, la cual ha sido ampliamente dominada por los locales.

El tricolor declaró en días pasados que está muy cerca de fichar por un equipo de Europa, donde ya destaca su compatriota Richard Carapaz, en el Team Movistar.

Carapaz, también carchense de 25 años, llegó a la cúspide de su carrera al ganar este año la octava etapa del Giro de Italia, y cerrar en cuarto puesto en la clasificación general en esa prueba. En los próximos días se conocerá si correrá la Vuelta a España. (D)