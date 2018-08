El Nacional sufre en el tema sueldos desde el 2015, afirma el DT Favaro

El técnico de El Nacional, Eduardo Favaro, reveló este viernes en conferencia de prensa que la institución criolla no está al día en el pago de sueldos, y que esta situación la arrastran desde finales del 2015.

El uruguayo exponía sus argumentos del porqué no está de acuerdo en el incremento de clubes, de forma inmediata, en la serie A para el torneo 2019, y uno de los motivos, dijo, era que algunos equipos no pagan los emolumentos de manera cumplida.

"No sé, pero serán dos equipos los que están al día (en la serie A)", afirmaba, y enseguida se le consultó si El Nacional era una de esas entidades. "No, El Nacional no. Lo venimos sufriendo desde que yo llegué en (noviembre) 2015. Ahí se debía unos cuatro o cinco meses de sueldos", respondió.

En ese entonces, había acabado de renunciar a la presidencia del club Jorge Yunda, y había asumido el cargo Gustavo Cabrera. Luego, asumió Tito Manjarrez, quien preside al cuadro militar hasta la actualidad.

"Un equipo como El Nacional, que es bitricampeón, con trece títulos y debía cinco meses de sueldos. Tiene 54 años de historia y no posee estadio. Hay que ser realistas, lamentablemente en América abunda la pobreza, la corrupción y queremos una Liga como en Europa", añadió Favaro. (D)