Tito Manjarrez: ‘No estamos listos para tener 16 clubes’

Quito -

Aumentan las posturas en contra de la posibilidad de que este año no bajen a la serie B los dos clubes que sean penúltimo y último de la tabla acumulada, como lo han sugerido los dirigentes de la Liga Profesional.

La iniciativa implica que en el 2019 la A se juegue con 16 equipos (los doce actuales y cuatro que ascenderían de la serie B, como hizo público el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Miguel Ángel Loor.

“El fútbol ecuatoriano no está listo para tener 16 equipos (en la A). No hay tantos jugadores. Se va a volver un torneo mediocre”, dijo el presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, en diálogo con radio Área Deportiva, de Quito. Para el criollo “las reglas del juego hay que respetarlas hasta el final, de acuerdo a como fueron marcadas”.

Pero Manjarrez no cree que la LPF pretenda salvar a algún equipo: “Dudo mucho que sea un intento desesperado para salvar a Guayaquil City (del que Loor fue presidente) y Técnico Universitario. No creo que el señor Loor proponga el nuevo reglamento con base en que su equipo está comprometido” con irse a la B.

El DT de los camaratas

Mientras, Santiago Escobar, DT de Universidad Católica, también expresó su desacuerdo en que se “cambien las reglas establecidas”, en alusión a que no haya descensos. “Lo mejor sería que (el certamen con 16) se inicie en el 2020, con mejor organización”, apuntó ayer.

“Si esos cuatro que subirían tienen buenas administraciones, con respeto a los deportistas y a sus empleados, y se mejora el nivel del fútbol, bienvenido. Pero si no hay solvencia económica, orden, el nivel no mejora y solo es por sumar equipos, eso no ayudará”, dijo.

“Esta idea como la de FIFA de jugar los mundiales con 48 selecciones. En Rusia hubo en la etapa inicial equipos de bajo nivel, que no mostraron nada. Es un tema político, se le da gusto a mucha gente y la mayoría de veces baja el nivel”, afirmó el colombiano. (D)