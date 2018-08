Equipos ‘salvados’ de bajar de categoría serán castigados con derechos de TV

De los derechos de televisión saldría “el castigo” para los equipos que debiendo descender al final de este año no lo hagan y se mantengan en las mismas categorías, series A y B, para el inicio de la temporada 2019, la primera organizada por la Liga Profesional del fútbol ecuatoriano, que plantea aumentar de 12 a 16 los participantes del primer torneo y reducir el segundo de 12 a 10.

Ya no es una especulación lo de la reforma del formato de competencias y el número de participantes. La idea la confirmó a EL UNIVERSO el presidente de la Liga, Miguel Ángel Loor. Y desde los clubes se abonan más detalles.

“Sí, la idea es que asciendan 4 equipos de la Serie B y que se queden los 12 de la A. No habría descenso este año”, comentó un dirigente de Manta, que pidió la reserva de su identidad.

“Hay que cuidar el nivel de competitividad, tanto deportiva como económicamente. Sería muy arriesgado que suban hasta el sexto de la B porque competir en la A es una exigencia muy grande en lo financiero, aunque todos vamos a recibir apoyo”, comentó el directivo manabita.

Es por esto que la Liga planteará la siguiente semana que los últimos de la A (que por ahora son Guayaquil City y Técnico Universitario) no desciendan, porque al menos estos tendrían una mejor estructura (plantel, auspiciantes, estadios) que el quinto y sexto de la B.

Además, “si suben 6 de los 12 que están hoy en la B se afectaría bastante el nivel de este torneo porque, asimismo, no todos los equipos en el ascenso están aptos para otro tipo de competencia. Sería arrastrar un problema de una categoría a la otra y no es lo que se quiere. Es por eso que no se propone llenar el hueco con seis del ascenso, sino solo con dos, como ha sido siempre, y disputar la B solo con 10 equipos”.

Pero el no descender tendría un castigo económico y ya se sabe el origen de este: los derechos de transmisión.

“Los dos equipos de la A que les hubiera tocado descender tendrán una multa económica de casi la mitad de sus derechos de televisión”, dijo otra fuente a este Diario. Mientras que el primero y el segundo de la B “sí recibirán el valor de un equipo de la A porque se lo han ganado”.

En cambio, “el tercero y cuarto de la B que asciendan de igual manera recibirán el 50% menos de lo que les hubiera tocado recibir en la A”, pero el valor, en todo caso, es superior a lo que les correspondería si se quedaran en su nivel.

Pero todo esto depende de lo que se decida en el Consejo de Presidentes, que ha sido convocado para el 21 de agosto con la finalidad de “conocer y resolver” los formatos para los torneos de las series A y B que se jugarán desde el 2019.

La serie A, con 16 equipos, “se disputaría con el sistema todos contra todos, ida y vuelta, y del acumulado, los 8 primeros pasan a jugar los playoff desde cuartos de final hasta la final, de ahí saldrá el campeón”. (D)

2007

Certamen sin descenso

En enero de esa temporada el Congreso de la FEF resolvió que el torneo de la Serie A de ese año, con 10 clubes, se jugará sin descenso para que el del 2008 tenga 12, como hasta ahora.