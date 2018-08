Carlos Villacís + ‘Bolillo’ Gómez = ningún proyecto

Considero que la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de contratar a Hernán Darío Gómez para conducir a la Selección, cuando faltan apenas cinco meses para que termine el mandato del actual directorio, seguirá siendo por mucho rato un tema de obligado análisis para el periodismo independiente y para los aficionados, que ya han expresado en encuestas hechas por varios medios de comunicación su rechazo a la presencia del locuaz técnico colombiano.

Del Bolillo no se sabe qué admirar más, si sus hilarantes respuestas para recomponer sus impertinencias (Álex Aguinaga cree que es un “bocón”), o la ligereza de sus movidas cumbiamberas cada vez que su equipo marca un gol. Por todo aquello vuelvo sobre el tema contrariando el pedido de mi querido amigo Rafael Bolita Mejía, brillante basquetbolista en los tiempos de oro de la Liga Deportiva Estudiantil y de la selección del Vicente Rocafuerte, confeso admirador del nuevo empleado de la FEF.

Estimo que al Bolillo Gómez no puede comparárselo con técnicos serios. La conducción de los jóvenes requiere capacidad de docencia y liderazgo que solo pueden tener personas que han estudiado para ello y poseen alta intelectualidad. Un entrenador debe tener capacidad de comunicarse de una forma eficaz; generar confianza y respeto; poseer indiscutida honradez; predicar con el ejemplo: si quieres que te respeten, respeta; si quieres que tus jugadores no se rindan, sé tú el que jamás se rinda. Si quieres futbolistas responsables, sé un entrenador responsable porque un entrenador es un modelo de conducta.

Un entrenador debe saber plantear metas y ser coherente: a estos se les respeta cuando son coherentes, cuando transmiten mensajes consecuentes con sus palabras. Saber motivar no es gritar a los jugadores frases insultantes: hay que plantear objetivos que supongan un desafío e inculcar a los deportistas que son capaces de conseguirlos.

Para nada de esto está preparado Gómez, pero calza perfecto en la ambición de los dirigentes de llegar a Catar 2022 aunque ellos estén ya con un pie en el estribo. Pienso que los clubes habrán evaluado la crisis por la que atraviesa la FEF con dirigentes incapaces de emprender algo sin provocar un escándalo, y tendrán un plan para tomar la conducción de nuestro maltratado balompié.

¿Por qué la contratación de Gómez responde a una ambición y no a un proyecto? Proyectar es elaborar un plan para desarrollar una idea integral con determinación de metas a corto, mediano y largo plazo, tiempo de realización de cada una de ellas, los pasos por seguir, los requisitos de preparación de los conductores, la supervisión de cada etapa y los logros en cada una de ellas, entre varias otras condiciones. En medio del fracaso de la Ecuafútbol en la Copa América y la no clasificación de Rusia 2018 ¿han enunciado Carlos Villacís y compañía algo que parezca un proyecto? No, simplemente porque no hay en esa entidad alguien que entienda de estos temas y porque prima la simple ambición de clasificar al próximo Mundial.

Si hay algo que quita al sueño a Villacís, antes de despedirse para siempre de las filas del fútbol, es vender los derechos de transmisión televisada de los partidos de la Selección en la Copa América y en las Eliminatorias; asegurar el billete de la publicidad estática y el que proviene de los patrocinadores de la Tricolor y de darse el caso de su reelección (“Dios no lo quiera”, como dijo Luis Chiriboga refiriéndose a la posibilidad de que Barcelona sea campeón nacional en el 2012), afianzar los dólares de las taquillas de local y los millones que la FIFA da a las federaciones que logren la clasificación. Para todo ello es muy manuable el técnico colombiano. Para Villacís las principales virtudes del Bolillo son el manejo del camerino y sus condiciones de motivador.

Cuando los clubes expresaron su disconformidad con la intención de nombrar un técnico permanente en lugar de dejar ese compromiso a la directiva que asumirá en enero, Villacís esgrimió como justificación para tanta prisa la proximidad de la Copa América 2019. Pero de la incontinencia verbal del Bolillo Gómez nadie está a salvo. Ya declaró que este torneo solo será un banco de pruebas; que su importancia es mínima y que lo que interesa es Catar 2002 (muy buenas recaudaciones) y la Copa América 2023, con lo que hizo patinar a su generoso patrón. Si un conductor debe ser coherente, plantear metas y generar confianza ¿qué queda para los jugadores que irán a la Copa América si esta es solo un experimento sin importancia? Entonces bien pudo esperarse hasta enero de 2019 y continuar con el DT interino.

Tampoco puede hablarse de un proyecto reestructurador que garantice el futuro de nuestro balompié si Gómez ya aclaró que su tarea no es la de formar jugadores sino solo trabajar con la Selección mayor. De ese mal ya se lo conoce: así tendrá tiempo de ir a Medellín entre cada encuentro eliminatorio, regresar cinco días antes de cada partido, pero cobrar puntualmente todos los meses como si hubiera trabajado a diario.

No podemos olvidar que el 23 de marzo de 2012 el técnico paisa declaró a la emisora colombiana Antena 3 que cuando entregaba la nómina de seleccionados a la FEF, él le decía a la dirigencia: “Aquí están mis 15 (jugadores), y después me pasaban la lista (la de la FEF): ‘aquí están los 25 (menciona que le aclaraban)’. ‘¿Y cómo así que los 25?’... ‘Los 15 míos y los 10 (que él no había llamado)’”. El día de su presentación como técnico de la Tricolor un periodista la preguntó sobre este tema y su respuesta reveló su carácter maleable y nada serio: “Yo di esas declaraciones, pero fueron unas declaraciones que no eran ciertas, pero sí las di. Pero las dije por joder”. Ese es el conductor de la Selección que en 2004 la dejó botada en la Copa América.

El titular de la FEF es un hombre muy ligero para olvidar los agravios. En 2008 el entonces presidente Luis Chiriboga fue con varios dirigentes a buscar en Cololmbia Gómez para traerlo otra vez a Ecuador, con miras al Mundial 2010. El Bolillo se negó y se destapó contra Villacís en radio Caracol del que dijo que “no existe como directivo” y que había sido “nefasto” para el fútbol ecuatoriano. El diario colombiano El Espectador publicó parte de las declaraciones de Gómez: “Villacís es un hombre que está perturbando todo. Prefiero mirar los toros desde la barrera y ojalá que el presidente Chiriboga también lo mirara así, porque la verdad es que hay un tipo de apellido Villacís que orquestado todo esto, que manipula encuestas, manipula todo. Entonces que él escoja su cuerpo técnico, su trabajo y triunfe y así, si no gana nada, que se vaya saliendo rápido”.

“No salgo de mi asombro. Cuando uno dice algo debe sustentarlo, porque se está afectando un prestigio (el de la FEF). Estoy sorprendido y anonadado. No puede ser que Hernán haya dado estas declaraciones. Sigo en shock”, dijo en su momento Villacís de la confesión del Bolillo –sobre la injerencia de la directiva en las convocatorias–, quien luego, fiel a su costumbre, se retractó. (O)