José Chamorro piensa en candidatura a presidencia de Barcelona

El empresario de futbolistas José Chamorro reveló que una vez que deje su actividad de agente intentará ser presidente de Barcelona, equipo del cual es socio e hincha. El guayaquileño confesó que dirigir a los amarillos es una de sus aspiraciones y que comenzará a prepararse para presentar su candidatura a una elección.

“Soy socio de Barcelona y yo pienso ser presidente de ese club, en serio lo estoy diciendo. Yo me voy a preparar para ser un buen directivo, pero primero tengo que dejar de ser agente”, dijo el empresario en el programa Tarjeta Dorada, que se emite por YouTube.

“A Barcelona no hay que ir con la cédula, sino con la chequera para triunfar. No toda la vida voy a estar en aviones viajando y hay que darle paso a la gente que viene atrás (otros representantes)”, agregó.

Al ser consultado si en algún momento recibió invitación para ser directivo canario, Chamorro respondió que no y que de haberse dado la opción no la podía aceptar. “Habría conflicto de intereses porque soy empresario de jugadores. Para mí no es un imposible serlo (presidente torero) porque he aprendido mucho de buenos dirigentes y también de errores que se han cometido”, indicó.

Resalta a dirigencia de Emelec

Chamorro destacó la gestión que ha cumplido Nassib Neme al mando de Emelec, equipo al que, según su criterio, ha “jerarquizado”. “Negociar con Neme es terrible, lo digo en el buen sentido de la palabra. Él (el titular millonario) le ha dado una identidad al club, solvencia, solidez, un estadio nuevo. La camiseta de Emelec es una de las más cotizadas en el país”, expresó el agente.

“Emelec ahora es una marca”, concluyó.

Soy barcelonista pero hay que resaltar lo hecho por Neme en Emelec, no hay que ocultarlo. La camiseta eléctrica tiene jerarquía.

José Chamorro,

agente FIFA

